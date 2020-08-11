Дзюба забил пять мячей в последних шести матчах за «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал автором пяти голов в последних шести матчах за команду.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором» 31-летний форвард отличился уже на 21-й минуте.

Для Дзюбы это третий гол подряд и пятый в последних шести играх. Он забивал «Оренбургу», «Спартаку», «Химкам» в рамках прошлого сезона и «Локомотиву» в матче за Суперкубок. При этом он не сумел забить «Ростову» в предпоследнем туре минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что Виктор Кашшаи прибыл в Волгоград на матч «Ротор» — «Зенит».