Гилерме отказался считать столкновение с Игнатьевым нарушением правил

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал скандальный эпизод на 24-й минуте матча с «Рубином».

По мнению казанцев, судья Сергей Иванов должен был назначить пенальти после падения Ивана Игнатьева в штрафной площади железнодорожников.

«Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают, непростой и очень неоднозначный. Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы», — написал Гилерме в Instagram.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов пожаловался на отказ судей объяснять свои решения.