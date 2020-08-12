Гилерме отказался считать столкновение с Игнатьевым нарушением правил

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Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал скандальный эпизод на 24-й минуте матча с «Рубином».
Гилерме отказался считать столкновение с Игнатьевым нарушением правил
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По мнению казанцев, судья Сергей Иванов должен был назначить пенальти после падения Ивана Игнатьева в штрафной площади железнодорожников.

«Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают, непростой и очень неоднозначный. Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы», — написал Гилерме в Instagram.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов пожаловался на отказ судей объяснять свои решения.

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