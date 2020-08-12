Сайманов пожаловался на отказ судей объяснять свои решения

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил о необходимости усовершенствования работы арбитров и объяснения ими своих решений футбольному сообществу.

«У нас всё неправильно сейчас. Мы не можем критиковать судейство, но система не работает — давайте объяснять. Сергей Иванов вынудил Леонида Слуцкого высказаться эмоционально, был разговор на повышенных тонах в подтрибунке. На наши просьбы объяснить судейские моменты — ни ответа, ни привета. Зато с утра в клуб пришло приглашение Слуцкого на заседание КДК на 13-е число», — цитирует функционера «Чемпионат».

Сайманов также предположил, что судья Иванов или некомпетентный, или предвзятый.