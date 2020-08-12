Гендиректор «Рубина» о судье Иванове: он или некомпетентный, или предвзятый

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал работу судей в первом туре Российской премьер-лиги.

В частности, крупный скандал спровоцировало решение арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в матче казанцев с «Локомотивом», когда вратарь москвичей Маринато Гилерме сбил Ивана Игнатьева.

«Иванов судил полуфинал Кубка «Зенита» и «Спартака». Помните, что там сотворил? А сейчас к нам приехал. А вспомните нашу первую игру прошлого сезона с «Зенитом»: первый гол был забит из метрового офсайда. Или он некомпетентный, или предвзятый. Если столько ошибок — почему одни и те же арбитры? Иностранные — тоже не выход. Они же как гастарбайтеры — отработают и уедут к себе», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий проконсультировался с арбитром ФИФА Бьорном Кёйперсом относительно эпизода с фолом на Игнатьеве.