Гендиректор «Рубина» о судье Иванове: он или некомпетентный, или предвзятый

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Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал работу судей в первом туре Российской премьер-лиги.
Гендиректор «Рубина» о судье Иванове: он или некомпетентный, или предвзятый
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В частности, крупный скандал спровоцировало решение арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в матче казанцев с «Локомотивом», когда вратарь москвичей Маринато Гилерме сбил Ивана Игнатьева.

«Иванов судил полуфинал Кубка «Зенита» и «Спартака». Помните, что там сотворил? А сейчас к нам приехал. А вспомните нашу первую игру прошлого сезона с «Зенитом»: первый гол был забит из метрового офсайда. Или он некомпетентный, или предвзятый. Если столько ошибок — почему одни и те же арбитры? Иностранные — тоже не выход. Они же как гастарбайтеры — отработают и уедут к себе», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий проконсультировался с арбитром ФИФА Бьорном Кёйперсом относительно эпизода с фолом на Игнатьеве.

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