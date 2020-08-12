СМИ: Кёйперсу грозит отстранение от финала Евро за комментарии по судейству в РПЛ
- Reuters
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 47-летний голландец считался главным кандидатом на судейство финала чемпионата Европы, по этой причине УЕФА во второй раз в виде исключения продлил его международную карьеру, оставив в списке судей, допущенных к обслуживанию игр сборных и еврокубков.
Отмечается, что судьям, работающим на турнирах УЕФА, запрещено давать публичные комментарии относительно решений, принимаемых в играх, проходящих под эгидой этой организации, и более того, делать это публично, что расценивается как непрофессиональное поведение.
Таким образом, его комментарии по матчу «Рубин» — «Локомотив» могут стоить ему работы на финале Евро.
Ранее Кёйперс заявил, что думал, что обсуждает эпизод с падением Игнатьева не со Слуцким, а с Калошиным.