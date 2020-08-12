Арбитр Кёйперс думал, что обсуждает эпизод с падением Игнатьева не со Слуцким, а с Калошиным

Голландский судья Бьорн Кёйперс считал, что общался с заместителем главы департамента судейства Российского футбольного союза Леонидом Калошиным, а не с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Калошин отвечает в России за работу системы VAR. Слуцкий ранее заявил о том, что связался с Кёйперсом и попросил его дать оценку эпизоду с падением Ивана Игнатьева в штрафной «Локомотива» в первом туре Российской премьер-лиги. Голландский судья, думая, что отвечает Калошину, высказал мнение, что арбитр Сергей Иванов должен был назначить пенальти.

По словам Кёйперса, он не ожидал, что его комментарий попадет в СМИ.

«Я сказал, что ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, я предпочёл бы назначить пенальти. Это не чёрно-белая ситуация, поэтому вмешательство VAR невозможно. Всегда в таких моментах я поддерживаю арбитра. Вы говорите, что это написал мне Слуцкий?! Там было написано, что это Леонид. Я думал, что вопрос пришёл от судьи из России, с которым мы вместе работаем. Не знаю, что теперь будет. Даже представить не могу», — приводит слова голландца «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Рубин» обменялись шутками по поводу судейских решений в своих матчах.