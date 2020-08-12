«Спартак» и «Рубин» обменялись шутками по поводу судейских решений в своих матчах

Короткая ссылка
SMM-менеджеры «Рубина» и «Спартака» обменялись штуками в Twitter.
«Спартак» и «Рубин» обменялись шутками по поводу судейских решений в своих матчах
  • @fcsm_official
  • Twitter

Поводом к проявлению юмора стали судейские ошибки в матчах этих клубов против, соответственно, «Локомотива» и «Сочи». Так, Сергей Иванов не назначил пенальти в пользу казанцев, а Василий Казарцев и работавший на VAR Алексей Еськов нашли основания для назначения двух крайне спорных 11-метровых в ворота красно-белых.

Сначала в аккаунте «Рубина» в соцсети появилась картинка, на которой Иванов объявлялся лучшим игроком встречи с «Локо». Затем казанцы выложили изображение двух «товарищей по несчастью», тегнув в своём посте «Спартак». Москвичи, в свою очередь, опубликовали ролик, в котором девушка говорит молодому человеку: «У тебя столько дисков! Что ты слушаешь?» Затем идёт запись переговоров Казарцева с Еськовым по поводу второго пенальти в пользу «Сочи».

«Переслушиваем уже сутки этот хит. Вам тоже надоела эта музыка?» — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что наставник «Рубина» Леонид Слуцкий проконсультировался с арбитром ФИФА Бьорном Кёйперсом относительно эпизода с фолом на Иване Игнатьеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить