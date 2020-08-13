Заслуженный тренер СССР выразил недовольство работой Кашшаи

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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС), экс-наставник молодёжной сборной СССР Владимир Радионов оценил деятельность Виктора Кашшаи во главе департамента судейства.
Заслуженный тренер СССР выразил недовольство работой Кашшаи
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«Попытки приглашать иностранцев на эту должность уже были. И заканчивались они ничем. Но мы наступаем на те же грабли и зовём Кашшаи. Почему какие-то зарубежные судьи должны отвечать за судейство в России? Какая на них ответственность? Надо выращивать своих арбитров. Я не вижу другого выхода. Да, у нас есть небольшой опыт создания судейских школ, выращивания арбитров. Лучше вкладывать деньги в эти школы или создание новых, чем платить огромную зарплату Кашшаи», — цитируют Радионова «Известия».

Он также прокомментировал скандал с судейством матчей «Спартака».

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