Слуцкий: я хочу привлечь внимание к судейству

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о судействе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вчера начали говорить по «Спартаку» — я был в шоке. Никто не отвечает на простые вопросы. Все говорят уклончиво, не хотя вступить в противостояние с Виктором Кашшаи, потому что он сказал, что пенальти не было. И говорят: «Ну вроде да и нет...» Люди, одумайтесь! Будьте ближе к людям! Спокойно объясняйте решения! Я хочу привлечь внимание к судейству. Чтобы это не было только в матчах с большими клубами, такими как «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Мы тоже хотим играть в футбол, чтобы нам объясняли, мы тоже хотим честного объективного судейства. Я не хочу, чтобы решения арбитров влияли на настроения болельщиков и работу, которую проделывает наш клуб», — заявил Слуцкий после матча с «Локомотивом».

Ранее он высказался о судействе матча «Рубин» — «Локомотив».