Слуцкий: Кашшаи сказал, что не знает, был ли пенальти в эпизоде с Игнатьевым

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ему удалось получить ответ главы судейского комитета РФС Виктора Кашшаи по спорному эпизоду матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Мы дозвонились Кашшаи через определённых людей. Спросили мнение по эпизоду. И услышали ответ: «Не могу сказать, это пенальти или нет». Что это за ответ?! Человек вообще знает правила футбола? Пенальти либо есть, либо нет. А мы слышим ответ — «Не знаю». Разве так может говорить руководитель судей? Мы думали, приехал европейский специалист, а, по сути, он ничем не отличается и не готов брать ответственность. Либо просто не знает правил футбола. Ещё раз повторю: к нам относятся как к идиотам», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что прекрасно понимает возможные последствия публичной критики судейских решений.

«Ничего хорошего меня не ждёт, будет дисквалификация. Я не боюсь говорить то, что вижу и думаю», — добавил специалист.

По мнению специалиста, пенальти должен был быть назначен за эпизод в первом тайме, когда голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме сбил с ног форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.

Ранее сообщалось, что Слуцкий проконсультировался с арбитром ФИФА Кёйперсом относительно эпизода с фолом на Игнатьеве.