Тихонов не верит в заговор против «Спартака»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов усомнился в возможности существования заговора против команды.

В конце прошлого сезона судьи допустили несколько результативных ошибок в матчах красно-белых. В первом туре нового чемпионата работа арбитра Василия Казарцева вновь привела к громкому скандалу.

«Только ярые болельщики «Спартака» говорят про заговор. Думаю, это невозможно. Подговорить всех судей, чтобы они судили так «Спартак»… Я не понимаю, почему это происходит. Вчера то же самое было с «Рубином». Вы видели выступление Леонида Слуцкого. Но я думаю, что это чёрная полоса. Невозможно так всех подговорить. Это бессмыслица. У меня нет ощущения, что есть заговор против «Спартака», — заявил Тихонов.

Он также считает, что Леонид Федун не мог снять «Спартак» с чемпионата России.