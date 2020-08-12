Тихонов не верит в заговор против «Спартака»
- @fcsm_official
В конце прошлого сезона судьи допустили несколько результативных ошибок в матчах красно-белых. В первом туре нового чемпионата работа арбитра Василия Казарцева вновь привела к громкому скандалу.
«Только ярые болельщики «Спартака» говорят про заговор. Думаю, это невозможно. Подговорить всех судей, чтобы они судили так «Спартак»… Я не понимаю, почему это происходит. Вчера то же самое было с «Рубином». Вы видели выступление Леонида Слуцкого. Но я думаю, что это чёрная полоса. Невозможно так всех подговорить. Это бессмыслица. У меня нет ощущения, что есть заговор против «Спартака», — заявил Тихонов.
Он также считает, что Леонид Федун не мог снять «Спартак» с чемпионата России.