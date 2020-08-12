Тихонов считает, что Федун не мог снять «Спартак» с чемпионата России

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал заявление владельца клуба Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата России из-за плохого судейства в матче с «Сочи».

«Это эмоции. Не думаю, что Леонид Арнольдович мог это сделать — сняться из-за одного-двух моментов. После этого он общался с высокопоставленными людьми», — сказал Тихонов.

Тихонов также высказался о драке Романа Широкова в матче любительских команд.