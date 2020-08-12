Тихонов считает, что Федун не мог снять «Спартак» с чемпионата России
Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал заявление владельца клуба Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата России из-за плохого судейства в матче с «Сочи».
- © Владимир Песня
- РИА Новости
«Это эмоции. Не думаю, что Леонид Арнольдович мог это сделать — сняться из-за одного-двух моментов. После этого он общался с высокопоставленными людьми», — сказал Тихонов.
Тихонов также высказался о драке Романа Широкова в матче любительских команд.
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