Дебют в ФНЛ в 15 лет и интерес со стороны МЮ: как Сергей Пиняев становится звездой российского футбола

В начале августа хавбек «Чертанова» Сергей Пиняев стал самым юным дебютантом в истории ФНЛ. Первый матч во второй по силе лиге страны он провёл в возрасте 15 лет. В трёх стартовых встречах сезона Пиняеву удалось отдать две результативные передачи и забить один мяч. В столичном клубе уже заявили, что действиями юноши остались довольны в «Манчестер Юнайтед», где воспитанник «Чертанова» несколько раз проходил стажировку. Как игрок из Саратова привлёк к себе внимание всей страны — в материале RT.

Стажировки в Англии и невероятные голы

Имя Сергея Пиняева стало известно широкой публике несколько лет назад. Видеоролики с нарезкой игровых действий воспитанника «Чертаново» собирали тысячи просмотров, а он сам бил все рекорды результативности на детских соревнованиях, попутно забивая невероятные по красоте мячи. Например, в возрасте 13 лет полузащитник в матче со сверстниками из ЦСКА отличился ударом рабоной, а в другой встрече легко обыграл семерых оппонентов по пути к воротам.

За низкий рост и удивительную технику юное дарование даже сравнивали с Лионелем Месси. Оценили игру талантливого юноши и в «Манчестер Юнайтед». В 2017-м, 2018-м и 2019-м россиянин проходил стажировку в английском клубе и проявлял себя максимально ярко. Так, в товарищеской игре с «Бари» он забил пять мячей.

Неудивительно, что болельщики с огромным интересом ждали дебюта Пиняева во взрослом футболе. В «Чертаново» Сергея заявили на сезон уже в феврале 2019-го. На тот момент ему было всего 14. Но выпускать неокрепшего подростка на поле в клубе не торопились.

В сентябре 2019-го вундеркинд дебютировал в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и помог «Чертаново» одержать итоговую победу. Игрок принял участие в девяти встречах турнира, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Видимо, удачная игра Пиняева в марте (забил СШОР «Зенит» и отдал результативную передачу в матче с «Рубином») убедила тренеров, что юный футболист вполне окреп для того, чтобы попробовать себя на взрослом уровне.

И в первом же туре нового сезона полузащитник, наконец, дебютировал в ФНЛ. Во многом это стало возможным благодаря отъезду восьмерых футболистов «Чертаново» вместе с главным тренером Игорем Осинькиным в «Крылья Советов».

В сложившейся ситуации у нового наставника «Чертаново» Дениса Первушина не было иного выхода, кроме как довериться более молодым футболистам. В составе столичного коллектива в ФНЛ заиграл целый ряд 18-19-летних исполнителей.

Получил свой шанс и Пиняев. Дебют пришёлся на матч со «Спартаком-2». Сергей вышел на замену на 63-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:1, и сразу продемонстрировал болельщикам свои сильные качества.

Появившись на поле, он ушёл от подката оппонента в центре поля и отдал передачу на партнёра, а сам побежал открываться к боковой линии. Получив обратный пас, Пиняев легко обыграл Даниила Петрунина, ворвался в чужую штрафную и покатил мяч между двух соперников под удар Юрию Завезёну. Тому оставалось нанести точный удар по пустым воротам.

Так Пиняев в первом матче ФНЛ отметился голевой передачей спустя всего 30 секунд после выхода на поле. Попутно он в возрасте 15 лет 8 месяцев и 30 дней стал самым молодым дебютантом в истории лиги.

«Чертаново» в результате потерпело поражение (1:2), но сам Пиняев попал в символическую сборную первого тура ФНЛ. Первушин же после матча, комментируя яркий дебют подопечного, заявил, что он входит в обойму команды.

«Да, это так. 12-й, 13-й, 15-й игрок — не столь важно. Пиняев действительно футболист нашего ближайшего резерва, которого мы будем часто использовать», — сказал специалист.

Вторая результативная передача и дебютный мяч

И слова тренера не разошлись с делом. В поединке 2-го тура с «Томью» Пиняев получил чуть больше игрового времени и вышел на замену на 58-й минуте. К этому моменту «Чертаново» вело в счёте (1:0), а соперник остался в меньшинстве.

15-летний полузащитник, вновь занявший место на левом фланге, запомнился тремя эпизодами. Первым его полезным действием стала хорошая скидка на Никиту Сулейманова после подачи углового. Однако партнёр с линии штрафной пробил выше ворот.

Ближе к финальному свистку Пиняев выполнил отличный сольный проход. Сергей получил мяч на своей половине поля, обыграл защитника и, сместившись в центр, пробежал с мячом около 20 метров, после чего отдал идеальную передачу под удар партнёру, но тот вновь не забил.

Однако на пятой добавленной минуте ещё один рейд самого юного игрока ФНЛ увенчался успехом. На этот раз он воспользовался удачным отскоком от соперника и легко обыграл двоих защитников на левом фланге. Войдя в штрафную, игрок «Чертаново» отпасовал на пустые ворота Александру Коневу и стал автором второй результативной передачи в двух матчах ФНЛ.

Любопытно, что диктор «Чертаново», объявляя имя автора гола, не забыл назвать и автора точного паса. Вообще болельщики «чертей» относятся к Пиняеву с большой симпатией и аплодисментами встречают каждое его действие. Сам он, несмотря на успешное начало взрослой карьеры, ведёт себя максимально скромно.

«Хорошо, что у меня получилось отдать две передачи, но нисколько бы не расстроился, если бы не сделал этого сегодня — главное, что команда победила. Индивидуальные достижения отходят на второй план, если команда не выигрывает», — заявил футболист после матча с «Томью».

Не заставил себя ждать и первый гол. В выездном матче 3-го тура с «Иртышом» Пиняев поразил чужие ворота и стал самым юным автором гола в истории ФНЛ. Сергею удалось отличиться в возрасте 15 лет 9 месяцев и 10 дней.

На этот раз полузащитник вышел на поле сразу после перерыва, причём соперник к тому моменту остался в меньшинстве. А на 64-й минуте футболист забил свой первый мяч на взрослом уровне. Получив передачу возле левого угла чужой штрафной, он убрал снаряд под правую ногу, легко ушёл от защитника и аккуратно пробил в дальний угол.

Более того, в концовке встречи Пиняев дважды мог стать автором результативной передачи, однако у партнёров не получалось воспользоваться его аккуратными пасами. Так, Сергей тонкой разрезающей передачей вывел один на один с вратарём Максима Савельева, но тот не попал в ближний угол.

А на 75-й минуте юный футболист получил дебютную жёлтую карточку в ФНЛ — за срыв перспективной атаки «Иртыша».

Восемь удачных обводок и проблемы при игре в обороне

Разбор подробной статистической выкладки по игре Пиняева позволяет лучше понять, что он за футболист. Главное сильное качество Сергея — техника. Он великолепно работает с мячом на скорости и легко обыгрывает соперников один в один. Этому способствует и невысокий рост — 167 см. Низким центром тяжести россиянин действительно напоминает Месси и Андрея Аршавина.

В среднем за матч полузащитник «Чертаново» идёт в обводку 11 раз. Это один из лучших показателей турнира. В среднем пять попыток заканчиваются для Пиняева успешно.

Правда, стоит отметить, что Сергей появляется на поле ближе к концу матчей, когда у большинства защитников накапливается усталость. Свежий и быстрый оппонент просто не оставляет им шансов и спокойно обыгрывает даже по два человека, как это было в поединке с «Томью». А в двух встречах к моменту его выхода на поле соперник оставался в меньшинстве.

Впечатляет и статистика передач в исполнении полузащитника. 69% оказываются точными. При этом Пиняев не ограничивается пасами назад и поперёк поля, чего можно было бы ожидать от столь юного игрока, а смело обостряет ситуацию. В его активе в среднем 2,3 ключевые передачи за матч, и 3,1 — в штрафную.

А вот для того, чтобы забить дебютный мяч, 15-летнему исполнителю потребовался всего один удар. Больше по чужим воротам в ФНЛ он не бил. Это можно объяснить футбольным альтруизмом юноши. В тех ситуациях, когда он сам мог нанести удар, Сергей предпочитал продолжить атаку через партнёра. Это произошло, например, в эпизоде с голом Конева в матче с «Томью».

Слабой стороной Пиняева является работа в обороне, что неудивительно, учитывая его возраст и скромные антропометрические данные. По информации СМИ, в детстве полузащитника даже отчислили из школы «Локомотива» за маленький рост.

Однако нельзя сказать, что юноша после каждого единоборства с более взрослыми футболистами оказывается на газоне. Игрок «Чертаново» очень грамотно прикрывает мяч корпусом и не позволяет соперникам совершить отбор.

Да и статистику единоборств Пиняева по итогам трёх матчей не назовёшь провальной. Он выиграл 13 из 32 микродуэлей, а в атаке — 8 из 20. А вот количество перехватов (в среднем 0,78 за матч) и подборов (3,1) пока довольно скромное.

Тем не менее, портал Transfermarkt уже оценивает 15-летнего футболиста в €200 тыс., благодаря чему тот входит в десятку самых дорогостоящих футболистов планеты 2004 года рождения.

Восторг Сёмина и скепсис Сафонова

Дебют воспитанника «Чертаново» в ФНЛ произвёл впечатление на экспертов. Например, директор клуба Николай Ларин рассказал, что в «Манчестер Юнайтед» остались довольны игрой Пиняева.

«Надо всё делать постепенно и ни в коем случае не перегибать палку. Если он в каждом матче будет выходить ярко, то завоюет место в стартовом составе. В любом случае, когда-то это произойдёт! На матче присутствовал селекционер «Манчестер Юнайтед», от клуба пришла СМС: «Великолепный дебют, поздравляем», — приводит слова Ларина ТАСС.

Также по теме 19 повреждений и 109 пропущенных матчей: как Дзагоев стал одним из самых травмируемых футболистов в истории России Алан Дзагоев в очередной раз получил травму бедра в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Полузащитник ЦСКА...

Игру со «Спартаком-2» также посетили известные тренеры: Юрий Сёмин, Борис Игнатьев, Омари Тетрадзе и Марко Николич. По словам Ларина, они остались впечатлены действиями 15-летнего футболиста.

«До этого они о Серёже не знали, сейчас, наконец-то, увидели, что в России есть перспективные парни, самое главное — сделать так, чтобы он раскрылся по-настоящему. Дебютом все очень довольны, но не будем петь дифирамбы. Однако это было лучше, чем хорошо — отличный дебют. Это говорит о том, что в академии ещё есть футболисты — будем опираться на них», — добавил Ларин.

А Сёмин чуть позднее подтвердил, что игра 15-летнего Пиняева поразила его.

«Мне понравились все действия Пиняева. Абсолютно каждое. Он сыграл полчаса, но за это время впечатлил меня. Раз на него обратили внимание в «Манчестер Юнайтед», он этого достоин», — цитирует экс-наставника «Локомотива» «РБ-Спорт».

Чуть аккуратнее высказался президент ФНЛ Игорь Ефремов. Он подчеркнул, что дебют футболиста «Чертаново», действительно, получился ярким, но призвал не переусердствовать с похвалой. А известный агент Алексей Сафонов в Twitter и вовсе написал, что Пиняев «на топ-уровне не заиграет».