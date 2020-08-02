МЮ поздравил 15-летнего Пиняева с дебютом за «Чертаново» в ФНЛ

Директор клуба «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал игру 15-летнего дебютанта Сергея Пиняева.

В матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со «Спартаком-2» игрок вышел на замену и отдал голевую передачу.

«Дебютом все очень довольны, но не будем петь дифирамбы. Однако это было лучше, чем хорошо: отличный дебют. Это говорит о том, что в академии ещё есть футболисты. Будем опираться на них. Надо всё делать постепенно и ни в коем случае не перегибать палку. Если он в каждом матче будет выходить ярко, то завоюет место в стартовом составе. В любом случае когда-то это произойдёт! Я не сомневаюсь в этом. На матче был селекционер «Манчестер Юнайтед», от клуба пришла смс: «Великолепный дебют, поздравляем», — приводит слова Ларина ТАСС.

Ранее сообщалось, что дубль Михаила Игнатова принёс «Спартаку-2» победу над «Чертановом».