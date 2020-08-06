Футболист «Ростова» Мамаев рассказал, как изменился после тюрьмы

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как изменился после пребывания в местах лишения свободы.

«Тюрьма изменила меня очень сильно. Могу целые сутки рассказывать, как я изменился. Эта ситуация в глобальном плане поменяла меня как человека. Я не думаю, правильно ли я себя вёл как футболист. Считаю, что я изменился в лучшую сторону по отношению к своей семье. Ведь твоя семья — показатель твоих достижений. У меня всё поменялось только после осознания того, что я не лучшим образом вёл себя с близкими людьми», — рассказал Мамаев в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

31-летний Мамаев провёл 11 месяцев в колонии за серию инцидентов в центре Москвы осенью 2018 года.

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