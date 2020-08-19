Дубль Роши помог «Ахмату» победить «Ротор» в третьем туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Первую в сезоне-2020/21 победу «Ахмату» принесли голы Владимира Ильина и Одисе Роши, оформившего дубль.

На 29-й минуте пенальти не реализовал Андрес Понсе.

«Ротор» ответил голом Сергея Серченкова.

В четвёртом туре «Ахмат» на выезде сыграет с подмосковными «Химками», а «Ротор» на своём поле примет «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Ротор» забил впервые после возвращения в РПЛ.