Дубль Роши помог «Ахмату» победить «Ротор» в третьем туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Первую в сезоне-2020/21 победу «Ахмату» принесли голы Владимира Ильина и Одисе Роши, оформившего дубль.
На 29-й минуте пенальти не реализовал Андрес Понсе.
«Ротор» ответил голом Сергея Серченкова.
В четвёртом туре «Ахмат» на выезде сыграет с подмосковными «Химками», а «Ротор» на своём поле примет «Сочи».
Ранее сообщалось, что «Ротор» забил впервые после возвращения в РПЛ.