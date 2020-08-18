«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Химки» в третьем туре РПЛ

«Тамбов» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 14-й минуте забил Валерий Чуперка. Подопечные Сергея Первушина имели шанс удвоить преимущество, но во втором тайме Владимир Обухов не реализовал пенальти.

При этом «Тамбов» с 40-й минуты играл в меньшинстве, так как красную карточку за грубую игру получил Алексей Грицаенко.

Таким образом, «Тамбов» одержал первую победу в новом сезоне и набрал три очка. В активе «Химок» по-прежнему одно очко.

Ранее «Сочи» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ благодаря голу в компенсированное время.