«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Химки» в третьем туре РПЛ

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«Тамбов» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Химки» в третьем туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 14-й минуте забил Валерий Чуперка. Подопечные Сергея Первушина имели шанс удвоить преимущество, но во втором тайме Владимир Обухов не реализовал пенальти.

При этом «Тамбов» с 40-й минуты играл в меньшинстве, так как красную карточку за грубую игру получил Алексей Грицаенко.

Таким образом, «Тамбов» одержал первую победу в новом сезоне и набрал три очка. В активе «Химок» по-прежнему одно очко.

Ранее «Сочи» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ благодаря голу в компенсированное время.

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