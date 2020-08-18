«Сочи» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ благодаря голу в компенсированное время

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«Сочи» взял верх над казанским «Рубином» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ благодаря голу в компенсированное время
  • РИА Новости

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 3:2.

Хозяева вышли вперёд в конце первого тайма — отличился Миха Мевля. Казанцы ответили сначала голом Ивана Игнатьева с пенальти на 68-й минуте, а затем точным ударом Дениса Макарова на 76-й. Южный коллектив сравнял счёт на 85-й минуте благодаря мячу Кристиана Нобоа, а в компенсированное время Иван Миладинович принёс «Сочи» победу.

Таким образом, «Сочи» набрал пять очков. На счету же подопечных Леонида Слуцкого одно очко.

Ранее «Рубин» объявил о переходе Вячеслава Подберёзкина в «Урал».

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