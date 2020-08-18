«Рубин» объявил о переходе Подберёзкина в «Урал»

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о трансфере полузащитника Вячеслава Подберёзкина в екатеринбургский «Урал».

Об этом сообщает пресс-служба.

28-летний Подберёзкин выступал за «Рубин» с января 2018 года, сыграл 53 матча, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

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