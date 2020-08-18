«Рубин» объявил о переходе Подберёзкина в «Урал»
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о трансфере полузащитника Вячеслава Подберёзкина в екатеринбургский «Урал».
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба.
28-летний Подберёзкин выступал за «Рубин» с января 2018 года, сыграл 53 матча, забил два мяча и сделал три голевые передачи.
Ранее Деян Ловрен объяснил, почему решил перейти из «Ливерпуля» в «Зенит».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube