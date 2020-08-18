Ловрен объяснил, почему он решил перейти из «Ливерпуля» в «Зенит»

Хорватский защитник Деян Ловрен рассказал, почему решил перейти из английского «Ливерпуля» в петербургский «Зенит».

«Мотивация — играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов. И попробовать что-то новое. Как вы знаете, я играл во Франции, в Хорватии, в общей сложности семь лет в Англии. И сейчас хочется нового вызова. Последние три года в «Ливерпуле» были для меня невероятными. Моя мечта сбылась. И я рад этому. Но людям свойственно что-то менять, чтобы почувствовать себя немного иначе. Я отдал «Ливерпулю» всё, что мог, и теперь хочу попробовать себя где-то ещё, чтобы люди понимали, что я всё ещё хорош», — приводит слова Ловрена Sport24.

Он отметил, что всё ещё способен играть на серьёзном уровне.

«Зенит» в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса, ехать или не ехать. У меня, конечно, были и другие предложения. Но предложение «Зенита» был наиболее убедительным. Поэтому я здесь», — добавил хорват.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В составе «Зенита» он уже провёл три матча и записал в свой актив один гол.

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