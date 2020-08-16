Удаление братьев Кангва, дебютный гол Шкурина и победа «Спартака» в отсутствие Тедеско: чем запомнился второй тур РПЛ

Братья Кингз и Эванс Кангва, которые выступают за «Арсенал», получили красные карточки в матче с «Уфой». «Спартак» одержал первую победу в отсутствие почувствовавшего недомогание главного тренера Доменико Тедеско. ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря дебютному голу Ильи Шкурина, а действующий чемпион «Зенит» на выезде оказался сильнее «Ростова». RT рассказывает, чем запомнился второй тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первая победа «Уфы» и тяжёлые травмы

Первый матч тура между «Арсеналом» и «Уфой» получился богатым на события, ведь в Туле болельщики стали свидетелями пяти забитых мячей, двух удалений и пары травм.

Открыли счёт в середине первого тайма хозяева. Дебютным голом в сезоне отметился Евгений Луценко, который в прошлом розыгрыше РПЛ отличился 15 раз. Однако гости отыгрались незадолго до перерыва благодаря точному удару Вячеслава Кротова. Форвард в данном эпизоде получил сотрясение мозга и был вынужден попросить замену.

Во втором тайме «Уфа» сделала серьёзный шаг к первой победе. Сначала дебютный мяч в составе команды забил Артём Голубев, а затем Ловре Бизяк реализовал пенальти.

Но «Арсенал» не сдавался до самого конца и за 18 минут до окончания основного времени сократил отставание в счёте до минимума. Правда, забивший красивый мяч Кингз Кангва вскоре покинул поле за опасный подкат. А в добавленное время вторую жёлтую карточку получил и его старший брат Эванс. Так «Уфа» одержала волевую победу, которая стала для коллектива первой в Туле с октября 2016-го.

Первые очки «Химок» и второй гол Нобоа

Между тем новичок РПЛ «Химки» на выезде сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Причём открыть счёт удалось именно подмосковной команде. В середине первого тайма Александр Трошечкин отправил мяч в угол и отметился дебютным голом в РПЛ. Как и в матче со «Спартаком», от поражения хозяев спас 35-летний Кристиан Нобоа. Только на этот раз эквадорец отличился с игры. Ветерану удался идеальный удар в касание в ближнюю девятку.

А спустя несколько минут полузащитник мог принести «Сочи» победу, но Илья Лантратов не без труда справился с дальним «выстрелом» Нобоа. Также стоит отметить дебют в составе южан двух именитых новичков — Жоаозиньо и Эммануэля Мамманы. Бывший хавбек «Динамо» вышел на замену сразу после перерыва, а экс-защитник «Зенита» — на 66-й минуте.

Отменённый гол «Спартака» и нокаут от Соболева

А вот «Спартак» обыграл дома «Ахмат» второй раз за месяц и одержал первую победу в сезоне. При этом из-за плохого самочувствия игру пропустил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Неожиданно остался в запасе и один из лидеров коллектива, Зелимхан Бакаев, который никак не может набрать форму. Зато в основе оказалась атакующая тройка Джордан Ларссон — Эсекьель Понсе — Александр Соболев.

После судейского скандала в матче первого тура к работе Евгения Турбина было приковано повышенное внимание. В первом тайме он отменил два гола «Спартака». Если в случае с мячом Георгия Джикии офсайд не вызывал вопросов, то эпизод с игрой рукой Джордана Ларссона выглядел достаточно неоднозначным.

Но сразу после перерыва рефери назначил пенальти в ворота «Ахмата» за то, что Антон Швец при подаче стандарта придержал рукой Самуэля Жиго. Одиннадцатиметровый реализовал Ларссон, забив второй мяч в сезоне. А вскоре Понсе после скидки Соболева установил окончательный счёт на табло — 2:0.

Кроме того, незадолго до финального свистка грозненцы остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку в составе гостей получил Максим Ненахов. Также встреча запомнилась пугающим эпизодом с участием Соболева и футболиста «Ахмата» Зорана Нижича. После сильного удара россиянина мяч попал прямо в челюсть хорвату. Тот потерял сознание, а первую помощь ему оказал сам нападающий красно-белых. Вскоре защитник пришёл в себя, однако игру продолжить не смог.

«Затолкал ему пальцы в рот, чтобы он челюсть не сомкнул. Затем уже подбежали врачи», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Первый балл «Ротора» в Премьер-лиге за 16 лет и невезение «Динамо»

А вот «Динамо» так и не сумело поразить ворота новичка РПЛ «Ротора» и продлить победную серию. Первый матч команд за 16 лет завершился нулевой ничьей — 0:0.

При этом подопечные Кирилла Новикова на протяжении всей встречи владели преимуществом, но им не хватало немного везения. Бело-голубые нанесли девять ударов, и лишь три из них пришлись в створ. Однако в этих ситуациях выше всяких похвал действовал вратарь гостей Александр Довбня.

А наиболее опасный момент в середине первого тайма упустил Себастьян Шиманьски. После удара поляка со штрафного «Ротор» спасла перекладина. Так волгоградцы впервые с 2004 года набрали очки в Премьер-лиге.

Два пенальти и гнев Слуцкого

Более богатым на события получился матч «Рубина» и «Урала» в Казани. Причём на первый план вышел главный судья Алексей Сухой. Уже на десятой минуте он назначил пенальти в ворота хозяев за очевидную игру рукой Карла Старфельта, который реализовал Эрик Бикфалви.

Вскоре крайне спорный эпизод произошёл уже в штрафной екатеринбуржцев, однако рефери никак не отреагировал на падение Хвичи Кварацхелии, что вызвало гнев дисквалифицированного Леонида Слуцкого.

Но в середине тайма Сухой всё же назначил одиннадцатиметровый в ворота «Урала» после просмотра повтора. Правда, за несколько минут до этого вторую жёлтую карточку получил проводивший первый матч с бывшей командой защитник казанцев Михаил Меркулов. Составы уравнялись по истечении часа встречи, когда второй горчичник заработал полузащитник гостей Роман Емельянов.

В целом во втором тайме ближе к победе были хозяева. Один новичок «Рубина» Джордже Деспотович упустил несколько опасных моментов. Екатеринбуржцы также имели шансы отличиться, но казанцев спас Юрий Дюпин.

Травма Дзагоева и второй мяч Кучаева в сезоне РПЛ

По итогам двух туров лишь три коллектива имеют в своём активе шесть очков. В первом матче ЦСКА в гостях взял верх над «Химками», а затем дома обыграл «Тамбов» — 2:1. Причём в данном матче команде из-за травмы не помог Фёдор Чалов. А в середине первого тайма Виктору Гончаренко пришлось менять получившего мышечное повреждение Алана Дзагоева.

Несмотря на это, хозяевам удалось вырвать три балла. Во второй встрече РПЛ подряд отличился Константин Кучаев, который до того на взрослом уровне отметился лишь одним голом (зато в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов). Затем Илья Шкурин, вышедший на поле вместо Дзагоева, забил дебютный мяч за ЦСКА на 55-й минуте. Таким образом, белорус принёс победу красно-синим. В составе «Тамбова» точным ударом отметился новичок команды Александр Карапетян.

Беспроигрышная серия Николича в РПЛ и Нурмагомедов на трибуне

Вторую победу подряд одержал и «Локомотив», который дома оказался сильнее «Краснодара». Судьбу противостояния решил точный удар Алексея Миранчука в конце первого тайма. Полузащитник отметился голом во втором туре РПЛ подряд.

Также 24-летний футболист до одного гола сократил отставание от Олега Гарина, который занимает шестое место в списке лучших бомбардиров «Локомотива» в истории. В активе Миранчука 43 мяча в составе железнодорожников. На первой же строчке с 128 голами располагается нынешний помощник Марко Николича Дмитрий Лоськов.

В свою очередь, сербский тренер продлил беспроигрышную серию во главе команды в чемпионате России до десяти матчей. Под его руководством красно-зелёные одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью.

В составе «Краснодара» лучшим стал вратарь Матвей Сафонов, совершивший семь сейвов. Это произошло на глазах главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Помимо него, на трибуне присутствовал чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. После финального свистка специалист подарил бойцу мяч национальной команды с автографом.

34-й гол Азмуна за «Зенит» и вынужденный выход Прохина

Наконец, 100% очков по итогам двух туров набрал и действующий чемпион «Зенит». Причём петербуржцам обыграть на выезде «Ростов» (2:0) не помешала даже травма Артёма Дзюбы. В отсутствие капитана дебютный мяч в сезоне забил Сердар Азмун. В середине первого тайма иранец с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть Сергея Песьякова, но был точен на добивании. Таким образом, он огорчил бывшую команду, за которую выступал с 2015 по 2017 год. Также форвард с 34 голами вошёл в топ-12 бомбардиров «Зенита» за всю историю, догнав Александра Кокорина. А уже в концовке встречи первый точный удар в составе сине-бело-голубых записал на свой счёт Деян Ловрен.

Единственной ложкой дёгтя для чемпиона стало удаление основного защитника Ярослава Ракицкого. Из-за этого на последних минутах встречи компанию Ловрену в центре обороны составил 19-летний Данила Прохин. Видимо, он же начнёт с первых минут важнейшую встречу с ЦСКА в следующем туре.