Идеальный сценарий: почему переход Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» может быть выгоден всем сторонам

«Аталанта» может выкупить права на Алексея Миранчука у «Локомотива». По информации итальянских СМИ, за российского футболиста клуб готов заплатить €15 млн без учёта бонусов. При этом генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе ранее оценивал вероятность ухода ведущего полузащитника в 60%, а главный тренер команды Марко Николич признавался, что рассчитывает на него. RT анализирует, чем трансфер Миранчука может быть выгоден всем сторонам.

Переговоры в начале недели и €15 млн без учёта бонусов

«Аталанта» может быть близка к приобретению Алексея Миранчука, сообщил итальянский Sportmediaset. По информации издания, в понедельник стартуют переговоры между представителями бергамасков и агентом футболиста. Сообщается, что к ним может подключиться Андрей Лосюк, отвечающий в «Локомотиве» за зарубежный рынок.

При этом итальянские журналисты считают, что сумма трансфера составит €15 млн без учёта бонусов, поскольку в июне 2021-го у полузащитника истечёт действующий контракт с российским клубом.

Ранее сообщалось, что Миранчуком якобы интересуются «Милан» и «Парма», а генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценивал вероятность ухода футболиста из железнодорожного клуба этим летом в 60%.

«Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причём реально хороших. Если не сложится, а такое тоже бывает, значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче. 60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лёшу и команду, которая его возьмёт», — приводит слова функционера Sport24.

В свою очередь, главный тренер команды Марко Николич подчёркивал, что рассчитывает на Миранчука.

«Он один из лучших российских игроков. Если у него будет возможность сыграть в хорошем европейском клубе — отлично. Если нет — он наш игрок», — заявил тренер в интервью «Чемпионату».

«Локомотив»: последний шанс для выгодной продажи и хорошая реклама

Неудивительно, что в «Локомотиве» не хотят ухода своего ведущего исполнителя. В таком случае у команды могут возникнуть серьёзные проблемы. А быстро оправиться от потери футболиста подобного уровня невозможно. Тем не менее отъезд Миранчука несёт в себе немало плюсов для клуба.

Летом Миранчук набрал отличную форму и забил уже девять мячей в РПЛ. «Локомотиву» удалось занять второе место в чемпионате России по итогам прошлого сезона и напрямую пробиться в групповой этап Лиги чемпионов во многом благодаря игре своего лидера.

При этом ранее Алексей никогда не отличался подобной результативностью. До минувшего розыгрыша национального первенства, в котором он забил 12 мячей, лучшим результатом для него были семь голов в сезоне-2017/18.

Уход футболиста сейчас, безусловно, станет огромной потерей для команды. С другой стороны, не отпустив игрока, клуб может получить потерявшего мотивацию исполнителя, который перерастёт уровень РПЛ и перестанет развиваться.

Кроме того, как писало итальянское издание, у полузащитника в конце июня 2021-го истекает действующий контракт с железнодорожниками, а о его продлении пока ничего не сообщалось. Следовательно, в дальнейшем цена на игрока будет только снижаться, ведь через год он станет свободным агентом. Ближайшие месяцы — возможно, последний момент для того, чтобы выгодно продать футболиста.

Вдобавок переход Миранчука в сильный европейский клуб станет отличной рекламой для «Локомотива». Благодаря этому трансферу о железнодорожниках узнают во всём мире. Ведь одно дело занимать четвёртые места на групповом этапе ЛЧ, а другое — растить звёзд для сильнейших команд Старого Света.

Также «Локомотив» в будущем сможет заработать ещё больше на продаже Миранчука, если в договоре с «Аталантой» будут прописаны бонусы от последующих трансферов футболиста. В таком случае красно-зелёные получат серьёзную сумму. Если же полузащитник в Италии не заиграет, «Локо» всегда может договориться об аренде бывшего футболиста.

«Аталанта»: классный футболист за умеренные деньги

Немало плюсов в возможном трансфере Миранчука заключается и для «Аталанты». Основной — клуб получит футболиста высокого уровня в самом расцвете карьеры (24 года) за адекватную сумму. В преддверии пандемии трансферный рынок в Европе оказался чрезмерно перегрет, однако бергамаски всегда отличались экономным расходованием средств.

Самую дорогую покупку «Аталанта» совершила в июле прошлого года. Нападающий Луис Мурьель перешёл из «Севильи» за €20,1 млн, по данным Transfermarkt. На втором месте, согласно информации издания, — трансфер экс-полузащитника «Спартака» Марио Пашалича из «Челси» за €15 млн. Таким образом, приобретение Миранчука полностью вписывается в философию клуба.

При этом в лице Миранчука «Аталанта» получит достаточно опытного исполнителя. Ведь помимо РПЛ он провёл 25 матчей за сборную, причём дебютировал в её составе в 19 лет. С национальной командой полузащитник принял участие в домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, хотя и не был там основным футболистом.

Также в активе Миранчука 26 встреч в еврокубках (десять из них — в ЛЧ). При этом Алексей забил четыре мяча и отдал десять результативных передач. А два гола в ворота «Ювентуса» в 2019-м вызвали к россиянину серьёзный интерес в Италии.

Не вызывают вопросов и игровые качества россиянина. Техничный Миранчук, обладающий хорошим пасом, может отлично вписаться в схему Джан Пьеро Гасперини с двумя атакующими полузащитниками. При этом универсальный футболист способен сыграть как непосредственно под нападающим, так и ближе к правому флангу и даже на острие нападения.

Миранчук: идеальная ступень в карьере и шанс попасть в основу сборной

Если же Алексей не рискнёт перейти в «Аталанту», то может остаться в чемпионате России. Как уже говорилось, в настоящий момент 24-летний полузащитник набрал, возможно, лучшую форму в карьере, а более подходящего момента для отъезда в Серию А может просто не быть.

Вовсе не факт, что Миранчуку, как в прошлом сезоне, удастся дважды поразить ворота гранда. В таком случае о россиянине в Европе быстро забудут, а за его свершениями в РПЛ местные болельщики следить вряд ли станут.

Так Алексей, решив выждать время, может остаться в России навсегда. Примеров тому, как отечественные футболисты упускали свой шанс отправиться в Европу, а потом жалели об этом, предостаточно. Например, так и не уехал в Англию Артём Дзюба, хотя, по признаниям капитана сборной России, после домашнего чемпионата мира у него были варианты в АПЛ.

Остался в РПЛ и Александр Кокорин, хотя летом 2015-го лондонский «Арсенал» хотел арендовать его у «Динамо». И такая история есть у многих сильных российских футболистов. А уезжают в Европу в итоге единицы.

Да и «Аталанта» для Миранчука кажется идеальным вариантом продолжения карьеры. Если в топ-клубе Алексею тяжело было бы пробиться в стартовый состав, то в Бергамо такая возможность у него будет. Всё же в данной команде его соперниками за место в основе станут Руслан Малиновский и Марио Пашалич, которых сложно назвать звёздами мирового футбола. А капитану команды Алехандро Гомесу, который также выступает на позиции атакующего полузащитника, в феврале исполнилось 32.

При этом «Аталанта» в последние годы заставила говорить о себе всю Европу. Команда, которая ещё пять лет назад сражалась за выживание в Серии А, под руководством Гасперини показывает зрелищный футбол и второй сезон подряд завершает на третьем месте в национальном первенстве.

А в дебютном для себя розыгрыше ЛЧ бергамаски чуть не вышли в полуфинал. На следующий сезон «Аталанта» также обеспечила себе участие в групповом этапе главного еврокубка.

Таким образом, данный клуб может стать для россиянина отличной ступенью на пути к переходу в один из европейских грандов. Если Миранчук проявит себя на новом месте, то через несколько лет может перейти на новый уровень.

Наконец, трансфер Алексея в «Аталанту» способен помочь ему пробиться в стартовый состав сборной России в преддверии Евро-2021, ведь Станислав Черчесов всегда подчёркивал, что в Европе играют на совершенно иных скоростях, чем в РПЛ.

В свою очередь, отъезд футболиста сделает сильнее и национальную команду, ведь она получит ещё одного высококлассного легионера, который будет готов к самым непростым испытаниям.