Источник: переговоры «Милана» и «Локомотива» по Алексею Миранчуку застопорились

Короткая ссылка
Итальянский «Милан» и московский «Локомотив» продолжают обсуждать возможный переход полузащитника Алексея Миранчука в Серию А.
Источник: переговоры «Милана» и «Локомотива» по Алексею Миранчуку застопорились
  • РИА Новости

Как сообщает MilanNews со ссылкой на Tuttosport, в обмен на россиянина с доплатой должен проследовать защитник Диего Лаксальт. Но стороны не могут договориться о размере финансовой выплаты со стороны «Милана». Переговоры в последние дни застопорились.

Алексей Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В прошлом розыгрыше РПЛ 24-летний футболист провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболистом «Зенита» Барриосом интересуется «Милан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить