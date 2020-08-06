Источник: переговоры «Милана» и «Локомотива» по Алексею Миранчуку застопорились

Итальянский «Милан» и московский «Локомотив» продолжают обсуждать возможный переход полузащитника Алексея Миранчука в Серию А.

Как сообщает MilanNews со ссылкой на Tuttosport, в обмен на россиянина с доплатой должен проследовать защитник Диего Лаксальт. Но стороны не могут договориться о размере финансовой выплаты со стороны «Милана». Переговоры в последние дни застопорились.

Алексей Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В прошлом розыгрыше РПЛ 24-летний футболист провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболистом «Зенита» Барриосом интересуется «Милан».