СМИ: Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту»

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянский клуб «Аталанта».
СМИ: Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту»
  • РИА Новости

Как сообщает Sport Mediaset, 17 августа пройдёт встреча представителей «Аталанты» и «Локомотива», на которой будут прорабатываться последние детали трансфера.

Отмечается, что переход 24-летнего хавбека обойдётся «Аталанте» в €15 млн.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.

Ранее сообщалось, что Мещеряков анонсировал переход нового футболиста в «Локомотив».

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