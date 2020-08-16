СМИ: Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянский клуб «Аталанта».

Как сообщает Sport Mediaset, 17 августа пройдёт встреча представителей «Аталанты» и «Локомотива», на которой будут прорабатываться последние детали трансфера.

Отмечается, что переход 24-летнего хавбека обойдётся «Аталанте» в €15 млн.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.

Ранее сообщалось, что Мещеряков анонсировал переход нового футболиста в «Локомотив».