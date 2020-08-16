Мещеряков анонсировал переход нового футболиста в «Локомотив»

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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков сообщил, что вскоре будет объявлено о новом трансфере.
Мещеряков анонсировал переход нового футболиста в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Вот-вот будет усиление. Менеджмент работает над этим. Понятно, что в этих условиях есть определённые трудности, учитывая ход переговоров и новый лимит, но работаем над этим. Думаю, в ближайшее время объявим», — приводит слова Мещерякова РИА Новости.

Нынешним летом состав «Локомотива» уже пополнили защитники Слободан Райкович и Виталий Лысцов, полузащитник Жасур Жалолиддинов и форвард Виталий Лисакович.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить €9 млн за футболиста «Гента» Овусу.

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