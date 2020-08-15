Эффектный трюк Миранчука, неназначенный пенальти на Берге и сейвы Сафонова: как «Локомотив» обыграл «Краснодар» в РПЛ

«Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в матче второго тура РПЛ. Единственный мяч после эффектной обработки в конце первого тайма забил Алексей Миранчук. Полузащитник отметился голом во второй встрече чемпионата страны подряд. В составе южан лучшим стал вратарь Матвей Сафонов, совершивший семь сейвов. А в самом начале игры судья Кирилл Левников после просмотра повтора не стал назначать пенальти в ворота железнодорожников, несмотря на падение Маркуса Берга в чужой штрафной.

Смолов против бывшей команды и новички в заявке

Второй тур РПЛ подарил болельщикам сразу два матча, в которых сошлись участники еврокубков от России. В одном из них в Москве пересеклись «Локомотив» и «Краснодар», которые по итогам прошлого сезона завоевали медали первенства страны и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов.

Таким образом, соперники получили отличную возможность проверить себя на фоне друг друга чуть более чем за месяц до старта в главном еврокубке.

Впрочем, матчи южан и железнодорожников давно уже приобрели особую принципиальность. Так, в 2019-м подопечные Сёмина опередили соперника в борьбе за серебро и получили прямую путёвку в групповой этап ЛЧ. Оппоненты набрали равное количество очков, и всё решила домашняя победа «Локо» над «Краснодаром» с минимальным счётом благодаря спорному пенальти.

В прошлом сезоне столичный коллектив вновь опередил южан, а обе встречи завершились вничью с одинаковым результатом — 1:1. При этом в обоих поединках отличился Гжегож Крыховяк, который в Москве ещё и получил сотрясение мозга.

Дополнительной принципиальности противостоянию придал переход Фёдора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив». На этот раз у Марко Николича не было другого выхода, кроме как поставить вернувшегося из аренды футболиста на острие нападения, поскольку Эдер получил травму.

Впрочем, португалец всё же занял место на скамейке запасных. Также попали в заявку на игру новички команды белорусский форвард Виталий Лисакович и сербский защитник Слободан Райкович. Лишь в запасе остался и отбывший дисквалификацию Антон Миранчук.

Николич закономерно вновь решил выпустить на левый фланг атаки Дмитрия Рыбчинского, который в матче первого тура с «Рубином» отдал две результативные передачи.

Что касается Мусаева, то он перед игрой с «Локомотивом» из-за травм не досчитался троих футболистов (Урош Спаич, Тони Вильена и Дмитрий Стоцкий) и не стал менять победный состав после встречи с «Уфой». На поле вышли те же 11 игроков, которые добывали разгромную викторию в Башкортостане неделю назад.

Россыпь опасных моментов и невезение «Краснодара»

Игру активнее начали гости. Футболисты «Краснодара» с первых минут забрали мяч под свой контроль и принялись плести комбинации возле чужой штрафной. Не заставил себя ждать и опасный момент. Даниил Уткин после передачи Сергея Петрова с правого фланга низом пробил в дальний угол из пределов штрафной, и Маринато Гилерме достал мяч не без труда.

А уже в следующей атаке южане едва не заработали пенальти. Ведран Чорлука рукой зацепил врывавшегося в штрафную «Локомотива» Маркуса Берга. Судья Кирилл Левников, посоветовавшись с помощниками на VAR, отправился смотреть повтор. В результате рефери из Санкт-Петербурга решил, что нарушения правил в данном эпизоде всё-таки не было.

Ближе к середине первого тайма игра выровнялась, и «Локомотив» создал два своих опасных момента. Матвей Сафонов справился с неприятными выстрелами Рифата Жемалетдинова и Рыбчинского из пределов штрафной. Особенно тяжело было голкиперу спасти команду после удара Дмитрия, но он успел сложиться и добрался до мяча в дальнем нижнем углу.

«Краснодар» ответил серией своих опасных атак. Подопечные Николича с огромным трудом справлялись с комбинациями гостей возле собственной штрафной. Так, на 35-й минуте голом едва не завершилась трёхходовка с участием Реми Кабелла, Кристиана Рамиреса и Кристоффера Олссона, но швед чудом не попал в дальний угол из убойной дистанции. Следом его соотечественник Берг махнул мимо мяча, находясь прямо перед пустыми воротам.

А когда показалось, что первый тайм всё же завершится без голов, «Локомотив» открыл счёт. И вновь команде помогло мастерство Миранчука. После передачи Живоглядова с правого фланга он чудом обработал мяч, летевший в районе плеча, прямо себе на ход, обманув Кайо, а следующим касанием отправил его в сетку.

Так Алексей отличился во втором матче текущего сезона РПЛ подряд и забил девятый мяч в Премьер-лиге этим летом.

При этом нельзя сказать, что «Локомотив» не наработал на данный гол. «Краснодар» больше владел мячом (61% против 39%), но нанёс меньше ударов (четыре против шести) и лишь раз попал в створ ворот Гильерме.

Спокойствие хозяев и инертность гостей

Если в первом тайме южане всё же имели преимущество, то второй откровенно провалили. Складывалось впечатление, что у подопечных Мусаева просто не осталось сил. «Локомотив» отдал мяч сопернику и спокойно отошёл назад, но у «Краснодара» не получалось ничего.

Также по теме Дебют в ФНЛ в 15 лет и интерес со стороны МЮ: как Сергей Пиняев становится звездой российского футбола В начале августа хавбек «Чертанова» Сергей Пиняев стал самым юным дебютантом в истории ФНЛ. Первый матч во второй по силе лиге страны...

Вдобавок по истечении часа встречи Николич укрепил опорную зону команды, бросив в бой Станислава Макгеева вместо Рыбчинского. Молодой футболист разместился над Крыховяком и Бариновым, а Жемалетдинов отошёл на левый фланг атаки.

Мусаев ответил заменой Уткина на Магомеда-Шапи Сулейманова, но, забегая вперёд, техничный полузащитник провёл не лучший матч и был практически незаметен. Чуть позже в составе «Краснодара» дебютировал Игорь Смольников, который вышел на поле вместо подуставшего Рамиреса.

Если у гостей в атаке не получалось ничего, то контрвыпады «Локомотива» несли в себе серьёзную опасность. И если бы не Сафонов, матч можно было заканчивать досрочно. В самом начале второго тайма Матвей на глазах присутствующего на трибунах главного тренера сборной России не позволил реализовать выход один на один Рыбчинскому, а чуть позже справился с ударом Смолова в упор.

«Краснодару» удалось нанести несколько ударов по воротам Гильерме лишь ближе к финальному свистку. Команду продолжали вести вперёд Вандерсон и Кабелла. Они и отметились парой выстрелов с линии штрафной.

Николич в концовке бросил в бой дебютанта Лисаковича, и тот одним из первых касаний едва не отличился. Сафонов совершил единственную ошибку, подарив мяч белорусу, но тут же реабилитировался, справившись с ударом в ближний угол.

Финальный свисток зафиксировал абсолютно справедливую победу «Локомотива». Железнодорожники в двух первых матчах нового сезона РПЛ набрали шесть очков из шести возможных. Миранчук же вновь не ушёл с поля без гола.