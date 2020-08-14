«Не заслуживал профессионального наказания»: что известно о возможном отстранении Шмурнова от эфира на «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов не работал на игре «Аталанты» и ПСЖ в Лиге чемпионов и не получил назначение на ближайший тур чемпионата России. СМИ сообщили, что известный журналист был отстранён за острые высказывания на тему судейства в матче «Спартака» и «Сочи». Шмурнов называл работу арбитра Василия Казарцева «произволом» и требовал переиграть встречу. Футбольный обозреватель Игорь Рабинер связал произошедшее с симпатией комментатора к «Спартаку», а журналист Василий Уткин предложил Шмурнову самому рассказать о ситуации.

Известный футбольный телекомментатор Александр Шмурнов был снят с эфира «Матч ТВ» перед матчем Лиги чемпионов между ПСЖ и «Аталантой», а также не получил назначения на игру в грядущем втором туре Российской премьер-лиги, сообщают СМИ. По их данным, это произошло после того, как журналист раскритиковал судейство в недавней встрече «Спартака» и «Сочи».

Официально руководство телеканала не сообщало об отстранении 53-летнего комментатора. На его отсутствие в сетке вещания обратил внимание Telegram-канал «Раздевалка». Этот же источник сообщил, что на матче Лиги чемпионов будет работать Нобель Арустамян, хотя сам Шмурнов недавно утверждал, что проведёт репортаж с этой игры.

По данным Telegram-канала «Инсайдлар», отстранение комментатора якобы произошло по инициативе ряда российских клубов. На него была направлена жалоба в «Матч ТВ» после того, как журналист достаточно резко высказался о судейском скандале на игре «Спартака» и «Сочи». Тогда Шмурнов позволил себе ряд эмоциональных высказываний в адрес арбитра Василия Казарцева.

«Первый пенальти — это на один процент пенальти, а второго пенальти не было. Судьи стали слишком большую роль играть в футболе. Это даже странно. VAR должен был освободить их от этой роли, лишить. А они сейчас во всех чемпионатах по-новому прочувствовали право вершить судьбы. Это был футбол. И это был произвол. На мой взгляд, статистика у этого матча одна. Казарцев назначил два пенальти. «Спартак» вёл 2:0. Обоих пенальти, на мой взгляд, не было. «Спартак» потерял очки уже в первом туре и осел в середине таблицы, откуда вряд ли выберется», — сказал в прямом эфире Шмурнов, известный к тому же своими болельщицким отношением к «Спартаку».

После эфира комментатор продолжил высказываться на тему судейства в своём Twitter. Он предложил переиграть закончившийся вничью матч, тщательнее отбирать арбитров на будущие встречи с участием «Спартака», а также пригласить иностранных рефери на игры чемпионата России. Журналист написал, что будет дальше «развивать тему позорного давления на клуб и откровенной фальсификации результатов», но при этом пообещал, что в матче ПСЖ и «Аталанты» не станет высказываться о «Спартаке».

В комментариях к записям Шмурнова многие болельщики поддержали его критику в адрес Казарцева. Согласие с позицией журналиста высказывали в том числе фанаты принципиальных соперников «Спартака».

На отстранение Шмурнова отреагировали несколько известных спортивных журналистов. Так, обозреватель Игорь Рабинер заявил, что его коллега не допускал таких высказываний, за которые его можно было бы убрать от эфира. Он связал отстранение комментатора с его симпатиями к «Спартаку».

«Шмурнов, по моему убеждению, не сказал ничего такого, за что заслуживал бы профессионального наказания. Видимо, кроме того, что в ситуации очевидного беспредела высказался за «Спартак» так, как она, ситуация, то диктовала. А то, что он болеет за «Спартак», — так любой комментатор, знаете ли, за кого-то болеет. Но в структуре «Газпром-Медиа» болеть, видимо, можно только за одну команду. И это совсем даже не «Спартак», а наоборот», — заявил Рабинер.

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Телекомментатор Василий Уткин обратил внимание на то, что в прошлом году Российский футбольный союз принял изменения в регламент по этике, которые запрещают публичную критику футбольных судей. Правда, предназначались эти поправки не для представителей СМИ. Уткин предположил, что Шмурнов своей критикой мог нарушить должностную инструкцию, что и стало бы поводом для отстранения, но при этом об истинных причинах вывода из эфира предложил ему высказаться самому.

«Для всех сотрудников компании эфир — общее достояние. Сорвёшь эфир — рано или поздно рухнет всё. Ситуация сейчас, даже если её максимально утрировать, разогнать до максимума, совершенно не такова. И самое главное — она остаётся непонятной. Отстранён или нет, кем и почему, на сколько... Послушайте, всё это очень важно. Но если бы требовалась помощь, наверное, надо, чтобы сам оштрафованный объяснил, что происходит. В любом другом случае это попытки быть святее Папы Римского», — написал Уткин в своём Telegram.

Бывший комментатор «Матч ТВ» Павел Занозин также прокомментировал ситуацию с отстранением Шмурнова.

«Думаю, матч должен был идти в эфире без комментатора. Но в нашей профессии каждый сам за себя. И тут ничего не поделаешь», — заявил журналист. Позднее он извинился перед коллегами за свои слова.