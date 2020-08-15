«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ

Короткая ссылка
Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и «Краснодара» на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ
  • РИА Новости

В составе «Локомотива» с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Дмитрий Рыбчинский, Гжегож Крыховяк и Фёдор Смолов. 

У «Краснодара» стартовый состав выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Юрий Газинский, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Даниил Уткин, Кристоффер Олссон, Родриго Кайо, Реми Кабелла, Вандерсон и Маркус Берг. 

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.

Ранее фанаты «Локомотива» отреагировали на критику Баринова в свой адрес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить