«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ
- РИА Новости
В составе «Локомотива» с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Дмитрий Рыбчинский, Гжегож Крыховяк и Фёдор Смолов.
У «Краснодара» стартовый состав выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Юрий Газинский, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Даниил Уткин, Кристоффер Олссон, Родриго Кайо, Реми Кабелла, Вандерсон и Маркус Берг.
Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.
Ранее фанаты «Локомотива» отреагировали на критику Баринова в свой адрес.