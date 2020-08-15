«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и «Краснодара» на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Локомотива» с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Дмитрий Рыбчинский, Гжегож Крыховяк и Фёдор Смолов.

У «Краснодара» стартовый состав выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Юрий Газинский, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Даниил Уткин, Кристоффер Олссон, Родриго Кайо, Реми Кабелла, Вандерсон и Маркус Берг.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.

Ранее фанаты «Локомотива» отреагировали на критику Баринова в свой адрес.