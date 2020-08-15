Фанаты «Локомотива» отреагировали на критику Баринова в свой адрес

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Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив» UnitedSouth отреагировало на слова полузащитника команды Дмитрия Баринова, который раскритиковал их действия.
Фанаты «Локомотива» отреагировали на критику Баринова в свой адрес
  • РИА Новости

Баринов на встрече с болельщиками выразил недовольство отношением болельщиков к команде. По его словам, футболисты слышат только оскорбления с трибун, хотя, как он считает, они этого не заслуживают.

«Когда ты рассказываешь, что фанаты «должны делать», вспомни и другие матчи, кроме последнего Суперкубка. Болельщики поддерживали «Локомотив» и во время победных серий, и когда в клубе всё было плохо. Никому из вас мы ничего не должны. Ни тебе, ни Кикнадзе. У тебя в контракте нет строчки, что ты играешь по схеме «деньги + помощь болельщиков», — говорится в заявлении объединения фанатов железнодорожников в Instagram.

Болельщики также отметили, что имеют право проявлять эмоции так, как они считают нужным, при этом они не отворачиваются от команды и не выступают против главного тренера Марко Николича, но требуют смены руководства клуба.

Ранее сообщалось, что ультрас «Локомотива» усомнились в способности Баринова соответствовать званию капитана команды в будущем.

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