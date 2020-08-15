Ультрас «Локо» усомнились в способности Баринова соответствовать званию капитана команды в будущем

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Фанаты «Локомотива» из группировки UnitedSouth выступили с заявлением, обращённым к полузащитнику Дмитрию Баринову.
Ультрас «Локо» усомнились в способности Баринова соответствовать званию капитана команды в будущем
  • РИА Новости

Как уточнили фанаты, их письмо стало реакцией на высказывание футболиста в адрес болельщиков. Они подчеркнули, что ничего не должны ни Баринову, ни генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.

«В контракте у тебя нет строчки, что ты играешь по схеме «деньги плюс помощь болельщиков». Мы имеем право проявлять эмоции так, как хотим и этого требует ситуация. Сейчас наши эмоции просты: нам больно, что в клубе непрофессионалы. Мы видели в тебе будущего капитана нашего клуба. Но этому званию нужно соответствовать. Трибуны «Локомотива» единственные поддерживали тебя во время конфликта по теме зарядов про «Спартак». И когда критикуешь болельщиков, не забывай ещё и про свои слова: «Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был за границей», — сообщается, в частности, в тексте заявления, размещённом в паблике «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Локо» Юрий Сёмин высказался о конфликте болельщиков с руководством клуба.

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