Сёмин высказался о конфликте болельщиков «Локомотива» с руководством клуба

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал перепалку генерального директора клуба Василия Кикнадзе с болельщиками.

«Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Мещеряков? Выйдите и расскажите, а не прячьтесь за футболистами. Мне очень не понравилась последняя встреча. Было очередное неуважение к болельщикам, к людям, которые приносят клубу деньги. Дать им понять, что они никто и ничего не решают, — это как? А для кого тогда играет команда? За болельщика надо бороться. Объяснять им трудности, объективные и субъективные. Болельщики ждут правильных и честных решений, а вместо этого получают f**k, — сказал Сёмин в интервью сайту «Матч ТВ».

Также бывший тренер «Локомотива» считает, что руководство клуба заслужило негативное отношение от болельщиков своими поступками.

Как можно не понимать, что раздражена большая группа людей, приходящих на стадион за позитивом, за радостью. Они не кричали с первого дня: «Кикнадзе и Мещеряков, вон из клуба!». Они ждали действий. И дождались, теперь кричат. Так объясните свои поступки, иначе отвернутся не только болельщики — спонсоры. Сколько гендиректор в должности? Больше полутора лет. Расскажите, почему, а не прячьтесь за спинами футболистов. А если оскорблять болельщиков недоверием и обвинять в никчемности, обязательно прозвенит звонок, но не для них, а для тебя. И гораздо раньше, чем кажется», — добавил Сёмин.

Юрий Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока контракта. Руководство клуба приняло решение не продлевать договор с 73-летним специалистом, который впервые возглавил клуб в 1986 году.

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