Противостояние Карпина и Дзюбы, битва «Локомотива» с «Краснодаром» и судейство «Спартака»: главные интриги 2-го тура РПЛ

Фёдор Смолов попытается впервые огорчить «Краснодар» с момента ухода из клуба, а южане — одержать первую победу над принципиальным соперником с 1 сентября 2018-го. «Ростов» намерен прервать беспроигрышную серию «Зенита» в национальном чемпионате, а Артём Дзюба — вновь забить в ворота команды своего бывшего тренера Валерия Карпина. Евгений Турбин назначен на матч «Спартака», который при его судействе одержал пять побед в шести матчах. Об этих и других интригах второго тура РПЛ — в материале RT.

Судейство матчей «Спартака» и «Рубина»

Начало сезона РПЛ было омрачено целым рядом судейских скандалов. В частности, грубые ошибки рефери допустили в матчах «Спартака» и «Рубина». Обслуживающие игру красно-белых с «Сочи» Василий Казарцев и Алексей Еськов вовсе были вынуждены пройти проверку на полиграфе.

А главный тренер казанцев Леонид Слуцкий настолько рьяно спорил с арбитром Сергеем Ивановым во встрече с «Локомотивом», что получил красную карточку в перерыве. На послематчевой пресс-конференции он жёстко раскритиковал рефери из Ростова-на-Дону за неназначенный в пользу его команды пенальти. Позднее специалист получил двухматчевую дисквалификацию. Также он будет вынужден оплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Особенно любопытно, как после произошедшего будут судить игры команд во втором туре. Матч «Спартака» с «Ахматом» в Москве обслужит бригада Евгения Турбина. Его можно назвать удачным рефери для красно-белых: при его судействе они выиграли пять встреч из шести. Единственное поражение пришлось на игру прошлого года с «Ростовом» — 1:4.

А домашний матч «Рубина» с «Уралом» обслужит Алексей Сухой. Молодой арбитр судил игры с участием казанцев лишь четыре раза. При нём они одержали две победы, потерпели одно поражение и однажды разошлись с соперником миром.

Противостояние прошлогодних призёров

В свою очередь, «Локомотив» после победы в Казани дома примет «Краснодар». Таким образом, болельщиков ждёт противостояние двух команд, пробившихся в Лигу чемпионов по итогам предыдущего сезона.

Причём южане в среду стали на шаг ближе к участию в групповом этапе. Из-за того, что все четыре команды, вышедшие в полуфинал Лиги Европы, уже обеспечили себе путёвки в ЛЧ, подопечные Мурада Мусаева получили возможность стартовать сразу с раунда плей-офф. Так осенний график команды несколько разгрузится.

«Локомотиву» же наряду с «Зенитом» в августе придётся тяжелее всех, ведь команде предстоит провести сразу семь игр за месяц. Вдобавок с «Краснодаром» на поле не выйдет из-за травмы Эдер. Зато впервые попасть в заявку железнодорожников может белорусский новичок Виталий Лисакович. Вполне вероятно, что появится на скамейке и другой новобранец — сербский защитник Слободан Райкович.

Также возможность встретиться с бывшей командой получит вернувшийся из аренды Фёдор Смолов. В составе «Краснодара» нападающий провёл 101 матч во всех турнирах, в которых забил 64 мяча. Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба. После отъезда из Краснодара Смолов противостоял южанам четыре раза, но не отличился ни разу.

Что касается личных встреч, то команды редко радуют зрителей большим количеством голов. Больше трёх мячей последний раз они на двоих забили 3 августа 2014-го, а обе встречи в рамках прошлого сезона РПЛ завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1, причём и в том, и в другом счёт открывал Гжегож Крыховяк.

Антагонизм Карпина и Дзюбы

Не меньший интерес вызывает встреча других участников еврокубков от России, «Ростова» с «Зенитом», которые, как и «Краснодар» с «Локомотивом», стартовали во внутреннем чемпионате с побед. Петербуржцы летом набрали отличный ход и в последних десяти матчах РПЛ одержали девять побед при одной ничьей. Не проигрывала же в Премьер-лиге команда Сергея Семака и вовсе с 28 сентября прошлого года.

«Ростов» в домашних стенах постарается стать первым соперником, который нанесёт чемпиону поражение в 2020-м. Впрочем, в прошлом сезоне жёлто-синие петербуржцам дважды уступили. В Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина пропустили шесть мячей, а Артём Дзюба оформил покер.

Да и самому Карпину игры с «Зенитом» даются с трудом. В 16 матчах его команды проигрывали чемпиону в половине случаев при пяти победах и трёх ничьих. Что касается противостояния с Семаком, то и здесь преимущество на стороне соперника (три поражения при двух победах и отсутствии мирных исходов).

Первая игра «Динамо» и «Ротора» за 16 лет

А вот вывеска «Динамо» — «Ротор» наверняка вызовет у болельщиков ностальгию. В 1990-е эти команды боролись за медали, но в 2004-м погрязший в долгах клуб из Волгограда вылетел из Премьер-лиги, а затем вовсе лишился профессионального статуса.

Также по теме Два громких судейских скандала и шесть сухих гостевых побед: чем запомнился первый тур РПЛ «Зенит» начал защиту титула чемпиона России с гостевой победы над вернувшимся в элитный дивизион «Ротором». ЦСКА, «Краснодар»,...

Возвращение в элиту произошло лишь спустя 16 лет. Ровно столько соперники не встречались друг с другом. Но последний матч на стадионе «Динамо» закончился для «Ротора» разгромным поражением — 0:5.

Новый сезон команды начали по-разному. Бело-голубые на выезде обыграли «Урал» (2:0) и вошли в группу лидирующих команд. Новичок РПЛ же потерпел поражение с аналогичным счётом от «Зенита». Подопечные Кирилла Новикова постараются продлить удачную серию, тем более команда перед стартом в Лиге Европы набрала отличный ход и в пяти матчах чемпионата страны одержала четыре победы.

«Ротор» же попытается добыть первую победу в первенстве России за долгие годы. 25 сентября 2004-го команда в домашних стенах обыграла «Ростов» — 3:2. В этом волгоградцам должен помочь именитый новичок Джано Ананидзе, который подписал с клубом годичный контракт.

Возвращение легионеров ЦСКА

Другой новичок РПЛ — «Химки» — также начал сезон с поражения. Коллектив из Подмосковья дома уступил ЦСКА — 0:2. Любопытно, что в стартовом составе армейцев на этот матч не оказалось ни одного легионера. Такое в чемпионате России с красно-синими произошло впервые за 21 год.

Но повторить это достижение в матче с «Тамбовом» будет сложно. К субботе может успеть восстановиться Никола Влашич, который пропустил встречу с «Химками». В таком случае хорват точно попадёт в основу. А вот Алан Дзагоев, досрочно покинувший поле в Химках, избежал серьёзной травмы.

Вполне вероятно, что с первых минут на поле выйдет и новичок Адольфо Гайч, который поединок первого тура начал в запасе. Впереди он может составить дуэт с Фёдором Чаловым или даже появиться на острие в одиночестве.