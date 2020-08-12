«Краснодар» стартует в ЛЧ с раунда плей-офф

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«Краснодар» начнёт выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф.
«Краснодар» стартует в ЛЧ с раунда плей-офф
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Это стало известно после определения всех полуфиналистов Лиги Европы. На данной стадии сыграют «Севилья» и «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Шахтёр». Встречи пройдут 16 и 17 августа.

Согласно регламенту, победитель ЛЕ получает прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, но все полуфиналисты ЛЕ уже завоевали право сыграть в групповом этапе ЛЧ по итогам выступлений в национальных чемпионатах.

Таким образом, путёвку в групповой этап ЛЧ получил «Ренн», занявший третье место в чемпионате Франции. «Краснодар» же продвинулся до раунда плей-офф. Жеребьёвка этой стадии состоится 1 сентября.

Ранее сообщалось, что первые матчи «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей.

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