Источник: первые матчи «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», такое решение связано с желанием УЕФА уравнять условия команд, поскольку в разных странах действуют различные ограничения на посещение матчей.
Отмечается, что на нескольких стадиях квалификации противостояния команд будут состоять из одной встречи.
Также ожидается, что при необходимости в качестве стран для проведения матчей на нейтральных полях были выбраны Кипр, Греция, Венгрия и Польша.
«Краснодар» будет выступать в квалификации Лиги чемпионов, «Ростов» и «Динамо» — в квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что у двух футболистов «Атлетико» перед матчем Лиги чемпионов был обнаружен COVID-19.