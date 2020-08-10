Источник: первые матчи «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял принципиальное решение, что матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут при пустых трибунах.
Источник: первые матчи «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», такое решение связано с желанием УЕФА уравнять условия команд, поскольку в разных странах действуют различные ограничения на посещение матчей.

Отмечается, что на нескольких стадиях квалификации противостояния команд будут состоять из одной встречи.

Также ожидается, что при необходимости в качестве стран для проведения матчей на нейтральных полях были выбраны Кипр, Греция, Венгрия и Польша.

«Краснодар» будет выступать в квалификации Лиги чемпионов, «Ростов» и «Динамо» — в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что у двух футболистов «Атлетико» перед матчем Лиги чемпионов был обнаружен COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить