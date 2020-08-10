Источник: первые матчи «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял принципиальное решение, что матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут при пустых трибунах.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», такое решение связано с желанием УЕФА уравнять условия команд, поскольку в разных странах действуют различные ограничения на посещение матчей.

Отмечается, что на нескольких стадиях квалификации противостояния команд будут состоять из одной встречи.

Также ожидается, что при необходимости в качестве стран для проведения матчей на нейтральных полях были выбраны Кипр, Греция, Венгрия и Польша.

«Краснодар» будет выступать в квалификации Лиги чемпионов, «Ростов» и «Динамо» — в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что у двух футболистов «Атлетико» перед матчем Лиги чемпионов был обнаружен COVID-19.