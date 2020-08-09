У двух футболистов «Атлетико» перед матчем Лиги чемпионов обнаружен COVID-19

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Два футболиста испанского «Атлетико» в преддверии четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Лейпцигом» сдали положительные тесты на коронавирус.
У двух футболистов «Атлетико» перед матчем Лиги чемпионов обнаружен COVID-19
  • Reuters

«Накануне все члены основной команды и люди, которые находятся в списке отправляющихся в Лиссабон, прошли тесты на наличие в организме коронавируса. Сегодня выяснилось, что инфекция обнаружена у двух игроков», — говорится в заявлении клуба

Отмечается, что оба уже изолированы от команды, а о случаях заражения оповещены «соответствующие органы». Сообщается, что, согласно протоколу, всей команде придётся сдать новые тесты, а это может отразиться на графике «Атлетико». 

Матч между мадридцами и «Лейпцигом» должен состояться 13 августа в Лиссабоне.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси избежал тяжёлой травмы и будет готов сыграть с «Баварией» в ЛЧ.

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