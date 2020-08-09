СМИ: Месси избежал тяжёлой травмы и будет готов сыграть с «Баварией» в ЛЧ

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси избежал серьёзной травмы и сможет помочь своей команде в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на то что Месси получил небольшое повреждение в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с неаполитанским «Наполи», он успеет восстановиться к матчу с «Баварией», который пройдёт 14 августа.

Аргентинский форвард повредил голеностоп в первом тайме, получив удар от защитника «Наполи» Калиду Кулибали, за который в ворота итальянского клуба был назначен пенальти. Несмотря на травму, Месси доиграл матч до финального свистка.

Ранее определились все пары 1/4 финала ЛЧ.