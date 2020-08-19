«Отсутствие Дзюбы трагедией не станет»: Рахимов о проблемах Семака, задумках Гончаренко и фаворите матча «Зенит» — ЦСКА

Возможное отсутствие Артёма Дзюбы не станет проблемой для «Зенита» в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА. Об этом в интервью RT заявил бывший тренер «Локомотива», «Терека» и «Ахмата» Рашид Рахимов. По его мнению, наставнику петербуржцев Сергею Семаку не придётся перестраивать игру команды, несмотря на существующие кадровые проблемы. Специалист предположил, что армейцы, в свою очередь, не станут рисковать и откажутся от высокого прессинга, но при этом затруднился ответить, кто будет действовать первым номером в дерби двух столиц.

«Скамейка у «Зенита» очень короткая»

— «Зенит» одержал две победы в стартовых турах РПЛ, а также завоевал Суперкубок России. Петербуржцам по-прежнему нет равных в стране?

— Не стоит говорить, что у «Зенита» в ближайшее время не будет конкуренции. Многие команды с этим не согласятся. Но для петербуржцев концовка прошлого сезона с завоеванием титулов плавно перетекла в начало нового. Сейчас «Зенит» взял Суперкубок. Подопечные Сергея Семака держатся на высоком уровне, и это придаёт им уверенности. Они понимают, что умеют многое, и даже ошибки не сильно бросаются в глаза. В каких-то моментах команде улыбается удача, но, как говорят, везёт сильнейшим.

— Спад в игре команды рано или поздно неизбежен?

— Разумеется. Осенью стартует Лига чемпионов, увеличится количество матчей. Нужно будет быстро восстанавливаться и оперативно вводить новых игроков в состав. В этот момент могут пойти неровные по уровню матчи. Поэтому «Зениту» необходима хорошая скамейка.

— Не кажется ли вам, что с уходом Олега Шатова, Далера Кузяева, Игоря Смольникова, а также из-за несостоявшегося возвращения Александра Кокорина команда стала значительно слабее?

— Соглашусь с вами. Даже в матче с «Ростовом» мы увидели, что скамейка очень короткая. Когда команда начнёт играть по три раза в неделю, такого количества футболистов будет недостаточно. Чемпиону нужно иметь хорошую обойму. Если петербуржцы никого не приобретут, у них могут возникнуть проблемы, тем более с учётом нового лимита.

Да, у «Зенита» восемь классных легионеров, но нужны и 17 сильных россиян, чтобы держать высокий уровень. Состав команды пополнили Андрей Мостовой и Данил Круговой, но они не имеют такого опыта, как те футболисты, которые ушли. Ведь Шатов, Смольников и Кузяев неоднократно становились чемпионами России, выступали за сборную. На таком уровне ещё нужно уметь играть.

— В матче с «Ростовом» красную карточку получил Ярослав Ракицкий. Может ли 19-летний Данила Прохин не справиться с давлением в игре с ЦСКА? Или наличие рядом такого опытного партнёра, как Деян Ловрен, должно помочь молодому воспитаннику клуба?

— Всё зависит от ЦСКА. От того, насколько сильное давление окажет московская команда на оборону соперника. Если оно будет достаточным, Ловрену придётся помогать молодому одноклубнику, страховать его и отвлекаться от прямых обязанностей. Но если у армейцев не получится регулярно напрягать Прохина, ему будет проще адаптироваться.

— Не станет ли для Виктора Гончаренко логичным шагом выпустить на поле высокого и мощного Илью Шкурина, который сможет продавливать центральных защитников соперника?

— Да, Шкурин — габаритный форвард. Да, он забил мяч. Но это не показатель. Есть много других нюансов, на которые ориентируются тренеры. Вопрос в том, понадобится ли ЦСКА в этой зоне навязывать борьбу защитникам. Может, армейцы, напротив, сделают ставку на быстрого нападающего, например на Арнора Сигурдссона, который будет открываться за спинами соперников.

— И всё же какой нападающий будет предпочтительнее для ЦСКА в матче с «Зенитом» — форвард таранного типа Шкурин или лёгкий и быстрый Сигурдссон, если учесть неопытность Прохина и медлительность Ловрена?

— Деяну уже 31 год, но я бы не сказал, что он медленный защитник. Хорват достаточно быстр. К тому же за оборону отвечают не только Ловрен с Прохиным. Есть ещё и опорная зона. Важны групповые взаимодействия в защите.

— Но Деян и Данила в первый раз в карьере сыграют вместе...

— Не факт, что это превратится в проблему. Мяч ведь вовсе может до них не доходить. Оздоев с Баррисом могут настолько хорошо сыграть в опорной зоне, что оставят защитников без работы. Но если они будут проваливаться и между линиями начнут появляться пустоты, любой паре центральных защитников придётся непросто.

«Один эпизод может поломать все построения»

— Матч с «Ростовом» из-за травмы пропускал Артём Дзюба. Справится ли «Зенит» с ЦСКА без своего капитана?

— Отсутствие Дзюбы трагедией не станет. Ведущие футболисты всегда могут устать или получить травму, как в ситуации с Артёмом. Но заменяющие их игроки должны, по крайней мере, держать уровень, соответствовать ему, а лучше — усиливать игру. В отсутствие Дзюбы такого человека «Зениту» может не хватить.

— Насколько Себастьян Дриусси готов играть в центре нападения? Всё-таки мы привыкли, что аргентинец действует на фланге атаки...

— Приходил в команду он как нападающий. В любом случае его перевели на позицию инсайда, это тоже зона действия атакующего игрока. Конечно, у них с Азмуном разные обязанности. Например, Дриусси вполне может сыграть под иранцем. Себастьян способен как отдать последний пас, так и самостоятельно ворваться в чужую штрафную. Так что больших изменений в игру Семаку вносить не придётся, если Дзюба не сыграет. Просто нужно смотреть на сильные качества подопечных и грамотно использовать их.

— Можно ли ожидать, что в среду подопечные Семака отдадут инициативу сопернику с тем, чтобы проводить быстрые атаки, как это было в июне в Москве, когда «Зенит» отправил в ворота соперника четыре безответных мяча?

— Давайте не забывать, что петербуржцы тогда уже к десятой минуте отличились дважды. Разумеется, ЦСКА вынужден был идти вперёд, оставляя свободным большое пространство на своей половине поля.

Но игра на игру не приходится. Если армейцы забьют быстрый мяч, «Зениту» потребуется больше играть в атаку, смещать зону обороны выше. Всё зависит от того, как будут развиваться события. Один эпизод может поломать все тактические построения. Поэтому июньский матч на нынешний проецировать не стоит.

— То есть предсказать, кто завладеет инициативой с первых минут, невозможно?

— Можно предположить лишь то, что со стартовым свистком судьи начнётся борьба за инициативу. А кто ею завладеет в конечном итоге, сказать сложно. Многое будет зависеть от количества выигранных единоборств, брака в передачах и простых ошибок.

Комфортнее ли «Зениту» будет играть на быстрых атаках? ЦСКА может, напротив, отойти в оборону и действовать чуть глубже. Вспомните концовку прошлого сезона, когда красно-синие от высокого прессинга перешли к более рациональной игре, начали защищаться ниже. В результате они сыграли вничью с «Динамо», обыграли «Спартак» в дерби, а затем забили четыре безответных мяча в ворота «Ахмата». И все эти матчи они начинали не с высокого прессинга, а опускались глубже.

— В игре с «Зенитом» от ЦСКА высокого прессинга ждать не стоит?

— Думаю, нет. По прошествии двух туров обе команды набрали по шесть очков. Ситуация не располагает к риску.

«Настрой на «Зенит» у подопечных Гончаренко будет иным»

— Складывается ощущение, что армейцы в новом сезоне не стали действовать надёжнее в обороне.

— Ошибок по-прежнему достаточно. Футболисты ЦСКА, на мой взгляд, только начинают входить в сезон. Даже в матче с «Тамбовом» имелись определённые проблемы. Подопечные Сергея Первушина в концовке даже могли вырвать ничью. Поэтому говорить о надёжности красно-синих в обороне пока не приходится. Но мы должны делать скидку и на уровень соперников. Всё-таки настрой на «Зенит» у подопечных Гончаренко будет иным. Каждый захочет себя проявить. Будет больше внимания и дисциплины.

— Константин Кучаев хорошо смотрелся на месте атакующего полузащитника. Можно ли предположить, что он останется на данной позиции даже в случае возвращения Николы Влашича?

— Вопрос к Гончаренко. Не могу прогнозировать, ведь нужно понимать, какие тактические задумки на этот счёт есть у тренера. Если вернётся Влашич, пойдёт совершенно другой разговор, ведь хорват хорошо себя проявляет именно на позиции атакующего полузащитника. Никола — лидер ЦСКА.

— Для вас стала откровением игра Кучаева в этом амплуа? Всё-таки он обычно действует ближе к своим воротам и практически не набирает баллов за результативность.

— Какое бы место Кучаев ни занимал на поле, он всегда давал мобильность, работоспособность. Но и у Константина случаются матчи, в которых он проявляет себя не очень хорошо, хотя и набирается опыта. Но, ещё раз повторю, необходимо учитывать уровень мастерства соперников. Давайте посмотрим, как Кучаев проявит себя в игре с «Зенитом», а также в матчах с другими грандами. Тогда уже можно будет делать выводы.

— Насколько сильной станет для ЦСКА потеря Фёдора Чалова с учётом того, что теперь у него есть сразу два сменщика?

— Футбол не обходится без потерь. Выбывшим из строя игрокам всегда приходится искать правильные замены. Поэтому у команды должна быть хорошая обойма исполнителей. ЦСКА, на первый взгляд, решил проблемы в атаке с приобретением Шкурина и Адольфо Гайча. С другой стороны, пока мы не можем сказать, кто из них номер один в ЦСКА. А до того на поле всегда выходил Чалов, даже если не забивал. Белорус и аргентинец ещё должны адаптироваться в РПЛ.

— Может ли стать выход Гайча на поле с первых минут сюрпризом для «Зенита»?

— Точно нет. Тренеры команд знают о соперниках всё и проводят прекрасный анализ. Когда работаешь, на 95% понимаешь, в каком составе выйдет на поле оппонент.

— Кажется, пара опорников ЦСКА Константин Марадишвили — Иван Обляков намного слабее Оздоева и Барриоса. Как армейцам решить эту проблему и не допустить провалов в центре поля, которые присутствовали в упомянутом июньском матче?

— Очень важны командные взаимодействия. Здесь не стоит вести речь о том, что два опорных полузащитника ЦСКА противостоят двум визави «Зенита». Так игра не строится. Но, безусловно, будет очень важно выигрывать единоборства в опорной зоне. На сегодняшний день Оздоев и Барриос в этом компоненте смотрятся предпочтительнее. Уходить от них можно за счёт быстрого контроля мяча, убыстрения игры в середине поля.

— Стоит ли ожидать смещений Малкома на левый фланг, чтобы заставить Марио Фернандеса играть с оглядкой на оборону и не столь часто подключаться к атакам?

— Малком по ходу матчей регулярно меняет позиции в атаке. Он может сыграть на обоих флангах или в центре. Даже в июньской игре с ЦСКА он постоянно перемещался по полю. Это футболист настолько высокого уровня, что для него нет разницы, где играть.

— Как сдержать такого мастера? Кажется, один в один Малком способен обыграть любого футболиста ЦСКА.

— Как раз здесь важны командные взаимодействия. Если бразилец идёт в обыгрыш, обязательно должна работать подстраховка, должны быть перекрыты зоны, куда он может сместиться. Это детали и нюансы для обороняющей стороны.