Травмы Миранчука и Баринова, победа Слуцкого над ЦСКА и скандальное заявление «Уфы»: чем запомнился четвёртый тур РПЛ

«Зенит» разгромил «Тамбов» и увеличил отрыв от конкурентов до четырёх очков, а Сердар Азмун единолично возглавил гонку лучших бомбардиров. «Локомотив» уступил «Спартаку» и из-за травм потерял сразу двух полузащитников — Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. «Краснодар» на выезде сенсационно уступил «Уралу», а ЦСКА проиграл дома «Рубину», пропустив на 92-й минуте. Руководство «Уфы» после матча с «Ростовом» пригрозило снятием из-за недовольства работой судей, а Даниил Лесовой и Никита Бурмистров оформили по дублю за «Арсенал» и «Сочи». RT рассказывает, чем запомнился четвёртый тур РПЛ.

Первая победа «Урала» и сейвы Помазуна

Четвёртый тур РПЛ стартовал с сенсации в Екатеринбурге. «Урал» во втором домашнем матче подряд отобрал очки у действующего призёра первенства. Несколько дней назад команда Юрия Матвеева сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), а в субботу одержала победу с минимальным счётом над «Краснодаром».

Единственный мяч красивым ударом в дальнюю девятку уже на третьей минуте забил бывший футболист южан Вячеслав Подберёзкин. Также в составе хозяев необходимо отметить Илью Помазуна. Арендованный у ЦСКА вратарь совершил несколько сейвов и впервые в карьере отыграл на «ноль» в Премьер-лиге.

«Краснодару» переломить ход встречи помешали кадровые проблемы. Из-за повреждений в Екатеринбург не прилетели полузащитники Вандерсон и Реми Кабелла. А в начале второго тайма ещё и судья Евгений Турбин показал вторую жёлтую карточку защитнику гостей Кайо Панталеао.

«Урал» в конце матча мог увеличить преимущество — футболисты команды дважды попадали в штангу. Однако и одного забитого мяча им хватило для того, чтобы одержать первую победу в новом сезоне, а также обыграть «Краснодар» в национальном чемпионате впервые за почти пять лет.

Дубль Лесового и жуткая травма вратаря

Первую победу в сезоне удалось одержать и «Арсеналу». Туляки дома неожиданно обыграли «Динамо», которое после трёх встреч делило второе место в турнирной таблице с «Локомотивом» и ни разу не позволило соперникам в новом сезоне поразить свои ворота.

Однако в Туле подопечные Кирилла Новикова пропустили два безответных мяча. Оба записал на свой счёт 22-летний полузащитник Даниил Лесовой. Для него данный дубль стал первым в карьере.

Лучший бомбардир «Арсенала» по итогам прошлого сезона Евгений Луценко в матче с бывшей командой также не ушёл с поля без балла за результативность и отдал голевую передачу на партнёра в середине первого тайма после выигранного на фланге единоборства.

А за 15 минут до финального свистка хозяева реализовали пенальти, причём нарушил правила в своей штрафной новичок «Динамо» Никола Моро. Единственной ложкой дёгтя по итогам матча для «канониров» стала травма вратаря Артура Нигматуллина. В концовке Вячеслав Грулёв шипами бутсы сломал голкиперу нос, и ему потребовалась замена.

Волевая победа «Ахмата» и два удаления в составе «Химок»

Тем временем в Подмосковье главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев встретился со своей бывшей командой — «Химками». Специалист возглавлял красно-чёрных с апреля 2019-го по январь 2020-го и оставил коллектив на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Повышения в классе «Химки» добились уже под руководством Сергея Юрана. Но Талалаев перед игрой даже получил серебряную медаль ФНЛ.

Сама же встреча получилась богатой на события. В середине первого тайма хозяева вышли вперёд благодаря удачному розыгрышу углового. Поразить чужие ворота удалось защитнику Егору Данилкину.

Главным действующим лицом второй половины встречи стал полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев. На 65-й минуте он нарушил правила в собственной штрафной. Артём Полярус имел прекрасную возможность с одиннадцатиметровой отметки увеличить преимущество «Химок», но пробил мимо ворот.

Вскоре Тимофеев реабилитировался за свою ошибку. Сначала он заработал пенальти для грозненцев, который реализовал Владимир Ильин. А спустя минуту Артём сам поразил чужие ворота после передачи Бернарда Бериши. Так «Ахмат» одержал волевую победу.

Хозяева же заканчивали встречу вдевятером. Сначала вторую жёлтую карточку получил опытный Брайан Идову, а затем Кирилл Боженов. Причём последний роковой для себя фол совершил именно на Тимофееве.

Четвёртый гол Азмуна в сезоне и дебютный мяч Дугласа

А действующий чемпион страны «Зенит» одержал четвёртую победу в четырёх матчах нового сезона РПЛ. На этот раз петербуржцы дома не оставили шансов «Тамбову» — 4:1.

Не помешало хозяевам даже отсутствие в старте основного полузащитника Магомеда Оздоева. В опорной зоне с первых минут сыграл номинальный защитник Данил Круговой.

Долгое время сине-бело-голубым не удавалось открыть счёт. Надёжно на последнем рубеже у соперника действовал Сергей Рыжиков, совершивший до перерыва пять сейвов. Но на 41-й минуте Дугласу дос Сантосу удалось нанести красивый обводящий удар в дальнюю девятку. Для бразильца этот гол стал дебютным за «Зенит» в официальных матчах.

Во втором тайме действующий чемпион уверенно довёл дело до разгрома. Сердар Азмун забил четвёртый мяч в текущем розыгрыше РПЛ и вышел в лидеры гонки бомбардиров. Также голами отметились Малком и вышедший на замену Александр Ерохин.

А вот Артём Дзюба, которому в день игры исполнилось 32 года, набрать баллы за результативность не сумел.

В составе «Тамбова» мяч престижа в концовке забил Кирилл Панченко. Для экс-нападающего «Динамо» этот гол стал первым в составе новой команды.

Невероятный сейв Дюпина и победа Слуцкого над бывшей командой

А вот ЦСКА, начавший сезон с двух побед подряд, на неделе потерпел два поражения. Армейцы с одинаковым счётом 1:2 уступили сначала «Зениту» на выезде, а в субботу «Рубину» в Москве.

Особенно обидной получилась осечка в матче с казанцами, которыми с недавних пор руководит экс-наставник красно-синих Леонид Слуцкий. В середине июля «Рубин» в Москве уже лишил ЦСКА важных очков (1:1), а теперь и вовсе оставил соперника без зачётных баллов.

Гости открыли счёт в конце первого тайма. Оставленный без присмотра Солтмурад Бакаев совершил рывок к чужой штрафной и нанёс точный удар. Однако спустя всего две минуты Никола Влашич восстановил статус-кво, в одно касание переправив в ворота мяч с линии штрафной после подачи углового.

Развязка же наступила незадолго до финального свистка. За две минуты до конца основного времени подопечные Виктора Гончаренко могли вырвать победу, но два невероятных сейва совершил Юрий Дюпин. Сначала он отразил дальний выстрел Кристияна Бистровича, а затем справился с добиванием головой из вратарской Адольфо Гайча.

В добавленное арбитром время «Рубин» наказал оппонента за расточительность, причём гол организовали вышедшие на замену футболисты. Новичок Джордже Деспотович исполнил мягкую скидку на Дениса Макарова, а тот из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. Отдельной похвалы в эпизоде заслужил Хван Ин Бём, чей рывок за спину смутил Георгия Щенникова и фактически позволил полузащитнику пробить без сопротивления.

Два гола Бурмистрова и подъём «Сочи» в первую тройку

Из-за осечек фаворитов подняться в еврокубковую зону удалось «Сочи». В Волгограде команда Владимира Федотова обыграла вернувшийся в РПЛ «Ротор» (2:1) и продлила беспроигрышную серию в новом сезоне до четырёх матчей.

Три очка гостям принёс дубль Никиты Бурмистрова. 31-летний полузащитник впервые в карьере забил два мяча в одном матче Премьер-лиги. Оба точных удара опытный футболист нанёс после подач со штрафных.

Примечательно, что шесть голов «Сочи» из семи на старте сезона стали следствием удачных розыгрышей стандартных положений. А в двух последних встречах баллы за результативность набрал новичок команды Жоаозиньо, отдавший две голевые передачи. А вот 35-летний полузащитник южан Кристиан Нобоа, забивавший в каждом из первых трёх матчей чемпионата страны, на этот раз отличиться не сумел.

Травмы Миранчука и Баринова и характер «Спартака»

Оборвалась и беспроигрышная серия нового наставника «Локомотива» Марко Николича. Не знавшие 11 матчей поражений в РПЛ под руководством специалиста красно-зелёные в воскресенье оказались бессильны под напором «Спартака».

Не помог набрать очки действующему серебряному призёру чемпионата России и быстрый мяч Мурило, забитый головой уже на десятой минуте после подачи штрафного Алексеем Миранчуком.

Однако ещё в первом тайме «Локомотив» из-за травм потерял из-за травм и Миранчука, и Дмитрия Баринова.

Оставшись без лидеров, гости во второй половине встречи пропустили два мяча. На 53-й минуте Джордан Ларссон отметился третьим голом в текущем сезоне РПЛ после своевременной передачи Наиля Умарова с фланга. А в концовке встречи победу «Спартаку» принёс вышедший на замену Александр Соболев. 23-летний форвард забил пятый мяч в 17 играх за «Спартак».

Красно-белые же одержали третью победу в последних четырёх матчах над «Локомотивом» и забрались на второе место.

Спорные решения Вилкова и жёсткие заявления «Уфы»

Не обошёлся четвёртый тур и без очередного судейского скандала. Руководство «Уфы» осталось настолько недовольно работой рефери Михаила Вилкова на матче с «Ростовом», что пригрозило сняться с чемпионата. Также председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов призвал проверить арбитра из Нижнего Новгорода на полиграфе.

«То, как работал Вилков, — отвратительно. Это в разы хуже, чем Василий Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы ещё одна такая игра», — цитирует Мурзагулова «Спорт-экспресс».

В воскресенье башкортостанцы были вынуждены играть вдесятером более часа из-за удаления Вячеслава Кротова. В конце первого тайма Вилков показал нападающему красную карточку после просмотра повтора за грубый фол на Алексее Козлове.

Также недовольство «Уфы» мог вызвать эпизод в концовке встречи, когда Хорен Байрамян ногой ударил по голове Кэтэлина Карпа в борьбе за мяч, но получил только жёлтую карточку.

А судьбу самого матча решил удар головой на 79-й минуте новичка «Ростова» Кэнто Хасимото. Он стал третьим японцем, которому удалось отметиться голом в чемпионате России, после Кейсуке Хонды и Такумы Нисимуры.

«Уфа» же за всю игру нанесла всего два удара по воротам соперника, только один из которых пришёлся в створ.