«Краснодар» на выезде уступил «Уралу» в четвёртом туре РПЛ

«Краснодар» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственный мяч на третьей минуте забил Вячеслав Подберёзкин.

На 54-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Кайо Панталеана.

Таким образом, «Урал» одержал первую победу в сезоне и набрал пять очков. На счету «Краснодара», который занимает четвёртое место, шесть очков.

Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ будут посвящены Дню флага России.