«Краснодар» на выезде уступил «Уралу» в четвёртом туре РПЛ
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Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась в пользу хозяев — 1:0.
Единственный мяч на третьей минуте забил Вячеслав Подберёзкин.
На 54-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Кайо Панталеана.
Таким образом, «Урал» одержал первую победу в сезоне и набрал пять очков. На счету «Краснодара», который занимает четвёртое место, шесть очков.
Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ будут посвящены Дню флага России.