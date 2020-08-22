«Краснодар» на выезде уступил «Уралу» в четвёртом туре РПЛ

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«Краснодар» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» на выезде уступил «Уралу» в четвёртом туре РПЛ
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Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственный мяч на третьей минуте забил Вячеслав Подберёзкин. 

На 54-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Кайо Панталеана.

Таким образом, «Урал» одержал первую победу в сезоне и набрал пять очков. На счету «Краснодара», который занимает четвёртое место, шесть очков.

Ранее сообщалось, что матчи четвёртого тура РПЛ будут посвящены Дню флага России.

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