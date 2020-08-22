«Зенит» разгромил «Тамбов» в четвёртом туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» разгромил «Тамбов» в четвёртом туре РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Зениту» принесли голы Дугласа Сантоса, Малкома, Александра Ерохина и Сердара Азмуна, забивших на 41-й, 47-й, 68-й и 74-й минутах.

«Тамбов» ответил голом Кирилла Панченко на 85-й минуте.

В пятом туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Тамбов» на своём поле примет «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» нанёс «Динамо» первое поражение в сезоне РПЛ благодаря дублю Лесового.

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