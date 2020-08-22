«Ахмат» одержал волевую победу над «Химками» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл подмосковные «Химки» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Хозяева открыли счёт на 21-й минуте благодаря голу Егора Данилкина, а на 66-й получили шанс удвоить своё преимущество, но Артём Полярус не реализовал пенальти. После этого шанс на пробитие одиннадцатиметрового удара уже получили футболисты коллектива из Чечни, и Владимир Ильин восстановил равенство на 73-й минуте, а ещё через минуту Артём Тимофеев принёс «Ахмату» победу.

При этом на 76-й минуте был удалён игрок «Химок» Брайан Идову, а в компенсированное время игроки команды из Московской области осталась вдевятером — красную карточку получил Кирилл Боженов.

Таким образом, «Ахмат» набрал семь очков. В активе «Химок» по-прежнему одно очко.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на выезде уступил «Уралу» в четвёртом туре РПЛ.