Отец Кузяева: Далер в форме и готов играть

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Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал вызов футболиста в национальную сборную России.
Отец Кузяева: Далер в форме и готов играть
  • © РИА Новости / ФК «Зенит»

«Отреагировали нормально на вызов в сборную. Далер в форме и готов играть. Он всё понимает и постоянно готовится. Мы благодарны Станиславу Саламовичу, что он верит в нашего сына и вызывает в национальную сборную. Далер старается оправдать это доверие, когда его вызывают под знамёна сборной. Одно время сын тренировался с «Зенитом», а теперь поддерживает форму с индивидуальным тренером. Он в хорошем тренинге сейчас. В моральном плане всё тоже нормально, никаких проблем нет», — цитирует Кузяева-старшего «Всё про спорт».

В настоящее время Далер Кузяев является свободным агентом. Его контракт с «Зенитом» истёк 22 июля. Футболист пока не определился со своим будущим.

Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА.

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