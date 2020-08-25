Луценко и Мостовой вызваны в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА

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Российский футбольный союз огласил список игроков, вызванных на тренировочный сбор национальной команды на сентябрьские матчи Лиги наций со сборными Сербии и Венгрии.
Луценко и Мостовой вызваны в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

В список из 26 игроков вошли: Маринато Гилерме, Cослан Джанаев, Антон Шунин, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Фёдор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Сергей Петров, Егор Сорокин, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Артём Дзюба, Николай Комличенко, Евгений Луценко и Фёдор Смолов.

Для Луценко и Мостового это первый вызов в сборную России.

Российская команда 3 сентября сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября — со сборной Венгрии.

Ранее сообщалось, что Чалов вызван в молодёжную сборную России по футболу на матчи отбора на Евро-2021.

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