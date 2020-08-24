Чалов вызван в молодёжную сборную России по футболу на матчи отбора на Евро-2021

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Российский футбольный союз (РФС) огласил список игроков, вызванных на тренировочный сбор молодёжной национальной команды перед матчами квалификации чемпионата Европы 2021 года.
Чалов вызван в молодёжную сборную России по футболу на матчи отбора на Евро-2021
  • РИА Новости

Всего в список вошли 23 футболиста: Денис Адамов, Александр Максименко, Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Никита Калугин, Павел Маслов, Николай Рассказов, Данил Круговой, Данил Степанов, Артём Голубев, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков, Наиль Умяров, Максим Глушенков, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Лесовой, Александр Ломовицкий, Данил Глебов, Иван Игнатьев и Фёдор Чалов.

Отмечается, что команда соберётся на базе в Новогорске в период с 29 по 31 августа.

4 сентября российская сборная сыграет с командой Болгарии в Химках, а 8 сентября в Лодзе — с командой Польши.

Ранее сообщалось, что матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей.

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