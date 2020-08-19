Матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что запланированные на 2020 год матчи национальной сборной в рамках Лиги наций УЕФА пройдут при пустых трибунах.

«Сегодня УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки. Наконец-то матчи сборной возвращаются и мы сможем увидеть игру наших парней. До нового года национальная сборная в этом турнире проведёт три домашних матча, ближайший — 3 сентября с командой Сербии — в Москве. К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведёт эти матчи на высшем уровне», — приводит слова Дюкова ТАСС.

В рамках Лиги наций у сборной России запланированы матчи с Сербией, Венгрией и Турцией, которые должны пройти на своём поле 3 и 6 сентября и 11 октября соответственно. Выездные игры с Венгрией, Турцией и Сербией запланированы на 14 октября, 15 и 18 ноября соответственно.

Ранее стало известно, когда объявят состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи.