«Для России ничего хорошего в этом нет»: Юран, Бышовец и Колосков о возможном упрощении натурализации футболистов

Россия не выиграет от возможного упрощения правила смены спортивного гражданства футболистов, которое в сентябре может одобрить ФИФА. Об этом в разговоре с RT заявил бывший наставник «Химок» Сергей Юран. По его мнению, это негативно скажется на процессе воспитания молодёжи. При этом почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что не стоит рассчитывать на приток в страну игроков высокого уровня, а известный тренер Анатолий Бышовец, говоря о Марио Фернандесе, усилившем национальную команду, признаёт, что это единичный пример. По данным СМИ, футболистам разрешат менять сборную, если они выступали за предыдущую команду до 21 года и не более трёх раз.

В России неоднозначно оценили возможное нововведение Международной федерации футбола (ФИФА), призванное облегчить смену спортивного гражданства. Теперь, по данным СМИ, такой переход может состояться в том случае, если игрок выступал в официальных матчах за свою первую сборную не более трёх раз. В настоящий момент, чтобы заиграть футболиста, достаточно одной встречи.

Предполагается, что это поможет тем футболистам, которые не сумели закрепиться в составе первых сборных, но при этом выходили на поле — даже на непродолжительное время.

Но существуют и возрастные ограничения: на натурализацию могут рассчитывать игроки, выступавшие за национальные команды до 21 года и как минимум за три года смены гражданства. Данные правила будут распространяться только на квалификационные соревнования, а не на финальные стадии чемпионатов мира и турниров конфедераций.

При этом известный российский тренер Анатолий Бышовец выразил уверенность, что нововведение не скажется на процессе смены спортивного гражданства в целом.

«Мне кажется, не принципиально — разрешат играть один матч или три. Да, футболистам будет проще сменить спортивное гражданство, но тот, кто захочет это сделать, и так это сделает. Поэтому не считаю данное нововведение значительным. Не думаю, что это повысит количество натурализованных игроков», — сказал Бышовец в разговоре с RT.

Схожей позиции придерживается и бывший тренер «Химок» Сергей Юран. По его мнению, новое правило сыграет на руку сборным из небольших стран.

«Например, это будет полезно Люксембургу или Швейцарии, которые всегда стараются натурализовывать игроков. Но для стран с историей, где всё нормально с футболистами, будет неважно, три матча или один. Для таких грандов, как Франция или Германия, это будет не принципиально. Вряд ли это как-то улучшит или ухудшит ситуацию. Конечно, это нововведение даст дополнительный шанс спортсмену заиграть за национальную команду. Ему не нужно будет бояться того, что он станет невостребованным после одного матча», — уверен Юран.

В то же время резко против нововведения выступил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его словам, в вопросе натурализации послабления не нужны.

«Лично я против таких нововведений. Всё-таки каждая федерация должна воспитывать собственных футболистов, которые будут защищать честь своей страны, той, где они родились и где в них были вложены большие средства. А это какая-то ерунда. Получается, чтобы несколько раз поменять сборную, футболисту необходимо сменить паспорт, а это тоже неправильно. Поэтому если ФИФА примет такое решение, то оно будет ошибочным», — заявил Колосков.

В соответствии с ещё одним пунктом обновлённого регламента о натурализации, футболист сможет вернуться в первую команду, если не сыграет ни одного матча в составе второй.

«Текучки, конечно, быть не должно. Необходимо соблюдать последовательность и принципиальность в этом вопросе, потому что иначе зачем вообще нужны сборные? Попробовал, не понравилось — вернулся. Это неправильно. Такие решения должны быть окончательными», — уверен Бышовец.

Однако эксперты сошлись во мнении, что новое правило вряд ли скажется положительно на сборной России. Тем не менее, решать вопрос о том, нужны ли команде иностранные футболисты, необходимо тренерскому штабу.

«Для России в этом ничего хорошего нет. Давайте тогда закроем детские школы и всех натурализуем. Нам нужно воспитывать молодёжь, чтобы болельщики приходили на трибуны и радовались за своих игроков. Всё-таки у нас богатые футбольные традиции. Желающих перейти в нашу сборную, может, будет и много, но прежде чем идти на смену спортивного гражданства, нужно чётко понимать, для чего она нужна», — отметил Юран.

Колосков, напротив, предположил, что немногие футболисты пойдут на такой шаг, даже если процесс будет облегчён.

«Как отразится на сборной России? Да кто сюда приедет! Точно не хорошие игроки. Думаю, что это прежде всего будет выгодно клубам, которые получат возможность натурализовывать второстепенных футболистов, которые не в состоянии выступать за свои сборные», — сказал Колосков.

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Однако Бышовец в качестве примера удачного привлечения иностранца в сборную России привёл защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Он действительно усилил нашу национальную команду. Поэтому вопрос к главному тренеру сборной, насколько ему необходимы новые натурализованные игроки. Вместе с тем не думаю, что после введения правила последует приток иностранцев. Пример Фернандеса единичный, и вряд ли смена спортивного гражданства станет правильным решением сразу для многих футболистов», — заключил Бышовец.

По сообщению СМИ, будет уточнено, как долго тот или иной спортсмен должен находиться в стране, чтобы получить право защищать её цвета. Так, если футболист переехал в страну до десятилетнего возраста, то ему будет достаточно трёх лет проживания, а с десяти до 18 — пяти лет.

На разработку нововведения, которым занималась специальная рабочая группа ФИФА, потребовалось два года. Оно сможет вступить в силу уже 18 сентября. Однако для окончательного принятия необходимо, чтобы его утвердили 211 национальных футбольных федераций, пишут СМИ.