Волевая «Аталанта», неуступчивый «Лестер» и две команды Пеллегрини: лучшие дебютанты в истории Лиги чемпионов

Итальянская «Аталанта» в первом для себя сезоне добралась до четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. До этого лишь семи командам удавалось добиться аналогичного достижения. Взлёту английского «Лестера» не помешала даже смена тренера, а «Вильярреал» Мануэля Пеллегрини сумел добраться до полуфинала и едва не выбил «Арсенал». RT вспоминает лучших дебютантов в истории главного еврокубка.

Сезон-2019/20. «Аталанта» (Италия) — четвертьфинал

Итальянская «Аталанта» долгое время не хватала звёзд с неба в чемпионате Италии. Однако с приходом Джана Пьеро Гасперини в истории команды открылась новая глава. Бергамоски, демонстрируя красивый футбол, в 2019-м заняли третье место в Серии А и впервые в истории пробились в Лигу чемпионов, причём напрямую в групповой этап.

Там «Аталанта» также не затерялась и со второго места вышла в плей-офф, но начиналась еврокубковая кампания коллектива Гасперини крайне неудачно. В первом круге они потерпели поражения от «Манчестер Сити», «Шахтёра» и «Динамо». А в Загребе «Аталанта» пропустила четыре безответных мяча.

Однако затем итальянский коллектив совершил впечатляющий камбэк, набрав семь очков из девяти возможных, и в последний момент поднялся на второе место в группе.

В 1/8 финала «Аталанта» не оставила шансов «Валенсии» Дениса Черышева. В двух встречах дебютант забил восемь мячей (4:1, 4:3) и спокойно пробился в следующий раунд.

Остановить дерзкую команду смог лишь ПСЖ, да и то до 90-й минуты «Аталанта» вела в счёте, но пропустила дважды в концовке и вылетела из турнира.

Сезон-2016/17. «Лестер» (Англия) — четвертьфинал

В 2016-м «Лестер» написал настоящую сказку, заняв первое место в АПЛ. В следующем сезоне команде предстояло дебютировать в Лиге чемпионов. До этого «лисы» лишь трижды принимали участие в еврокубках (дважды — в Кубке УЕФА и один раз — в Кубке Кубков).

Перед историческим событием клуб не только сохранил всех лидеров, кроме ушедшего в «Челси» Н'Голо Канте, но и потратил на трансферы почти €100 млн.

Помогла попавшей в первую корзину команде и удачная жеребьёвка. «Брюгге», «Порту» и «Копенгаген» не смогли составить чемпиону Англии достойной конкуренции. «Лестер» стал первым дебютантом из Туманного Альбиона, который выиграл три первых матча на групповом этапе ЛЧ, и первым в истории, не пропустившим в четырёх стартовых матчах ни одного мяча. В результате подопечные Клаудио Раньери набрали 13 очков из 18 возможных и заняли первое место.

В 1/8 финала «Лестеру» также попался вполне проходимый соперник — «Севилья». Правда первую игру, в Испании, британский коллектив проиграл со счётом 1:2. После этого Раньери ушёл в отставку, а место итальянца занял его помощник Крэйг Шекспир.

Смена тренера помогла, и дома «Лестер» одержал победу (2:0) благодаря голам Уэса Моргана и Марка Олбрайтона. При этом в концовке гости не реализовали пенальти, который мог помочь им восстановить паритет.

А вот пройти опытный «Атлетико» в четвертьфинале дебютанту не удалось. В Мадриде коллектив Диего Симеоне победил с минимальным счётом, а в Англии вышел вперёд в середине первого тайма. После этого хозяевам требовалось забить трижды, но они отличились лишь один раз и завершили выступление в главном еврокубке.

Сезон-2012/13. «Малага» (Испания) — четвертьфинал

До четвертьфинала в дебютном для себя сезоне в главном еврокубке удалось добраться и «Малаге» в 2013-м. Причём ещё за несколько лет до того скромная команда выступала в Сегунде, а её болельщики не могли и мечтать о таких свершениях.

Всё изменил приход в клуб катарского шейха Абдуллы бин Нассера Аль-Тани. Он пригласил в команду главным тренером чилийца Мануэля Пеллегрини и выделил серьёзные средства на трансферную кампанию. Состав «Малаги» пополнили такие футболисты, как Начо Монреаль, Рууд ван Нистелрой, Иско, Санти Касорла и другие.

В 2012-м «анчоусы» заняли четвёртое место в Примере и впервые в истории пробились в Лигу чемпионов. В раунде плей-офф подопечные Пеллегрини прошли «Панатинаикос» и оказались в групповом этапе. В квартете с «Зенитом», «Миланом» и «Андерлехтом» команда набрала 12 очков, не потерпев ни одного поражения, и с первого места шагнула в плей-офф.

На стадии 1/8 финала испанскому коллективу достался «Порту». Потерпев поражение с минимальным счётом на выезде, дома «анчоусы» забили в ворота соперника два безответных мяча и продолжили творить историю.

А вот в четвертьфинале «Малаге» предстояло побороться с дортмундской «Боруссией», и это противостояние вошло в историю. В первой встрече на «Ла-Росаледе» болельщики голов так и не дождались. Зато на стадионе «Сигнал Идуна Парк» их было достаточно. На 83-й минуте «Малага» повела со счётом 2:1, и хозяевам необходимо было забить дважды, чтобы спасти сезон.

В добавленное арбитром время состоялся один из самых невероятных камбэков в истории ЛЧ. На 91-й минуте Марко Ройс сравнял счёт, а на 93-й Фелипе Сантана ударом с близкого расстояния вывел «Боруссию» в следующую стадию. Правда, бразилец находился в офсайде, но VAR тогда не существовало.

Судьба «Малаги» после обидного вылета из главного еврокубка сложилась не лучшим образом. Катарский владелец клуба всё больше урезал финансирование, и в 2017-м команда вылетела в Сегунду, где выступает на данный момент.

Сезон-2005/06. «Вильярреал» — полуфинал

Самым успешным дебютантом Лиги чемпионов на данный момент является другая испанская команда — «Вильярреал». Примечательно, что её тогда тоже тренировал Пеллегрини. Чилиец принял «жёлтую подводную лодку» в 2004-м и сходу завоевал с ней первые в истории медали национального первенства — бронзу.

В главном еврокубке «Вильярреал» начал путь с третьего квалификационного раунда, в котором оказался сильнее английского «Эвертона» — 2:1, 2:1.

В соперники по групповому этапу подопечные Пеллегрини получили «Манчестер Юнайтед», «Лилль» и «Бенфику». В результате прагматичная команда умудрилась занять первое место в квартете с парадоксальной разницей забитых и пропущенных мячей — 3:1.

В плей-офф матчи «Вильярреала» смотрелись куда интереснее. В 1/8 финала испанцы в Шотландии разошлась миром с «Глазго Рейнджерс» — 2:2. Матч в Испании также завершился вничью — 1:1, и дальше благодаря правилу гостевого гола прошли хозяева. Оно же помогло подопечным Пеллегрини в четвертьфинале в противостоянии с «Интером» — 1:2 (на выезде), 1:0 (дома).

В полуфинале «Вильярреал» встретился с одной из сильнейших команд Европы на тот момент — «Арсеналом». В Лондоне испанский коллектив потерпел поражение с минимальным счётом. Домашняя встреча катилась к нулевой ничьей, но на 90-й минуте российский судья Валентин Иванов назначил пенальти в ворота лондонцев. Однако Хуан Роман Рикельме с «точки» не сумел переиграть опытного Йенса Леманна. Так «Вильярреал» остановился в шаге от финала и упустил возможность сразиться за титул с «Барселоной».

Сезон-2000/2001. «Депортиво» — четвертьфинал

Испанские команды зачастую крайне успешно дебютировали в Лиге чемпионов, что подтверждает пример «Депортиво». В 2000-м галисийцы впервые в истории заняли первое место в Примере и получили возможность стартовать в главном еврокубке сразу со стадии первого группового этапа.

Подопечные Хавьера Ируреты достаточно спокойно заняли первое место в квартете с «Панатинаикосом», «Гамбургом» и «Ювентусом», набрав десять очков. В том числе галисийцы дважды сыграли вничью с туринцами, которые в итоге финишировали последними.

На втором групповом этапе «Депортиво» продемонстрировал аналогичный результат — десять баллов в компании с «Галатасараем», «Миланом» и ПСЖ. Одним из самых ярких моментов всего розыгрыша стала волевая победа над парижанами дома. К 56-й минуте гости вели — 3:0, но в оставшееся время хозяева забили четыре безответных мяча, причём Вальтер Пандиани оформил хет-трик.

В четвертьфинале коллектив Ируреты сошёлся с дерзким не признающим авторитетов «Лидсом». Первая встреча в Англии завершилась разгромом для гостей. Они пропустили три безответных мяча. Казалось, отыграть такой гандикап нереально.

Но «Депортиво» был близок к тому, чтобы совершить чудо. В самом начале матча Джалминья реализовал пенальти, а на 73-й минуте Диего Тристан забил второй мяч. В концовке встречи хозяева устроили настоящий штурм ворот соперника, но «матч жизни» провёл вратарь «Лидса» Найджел Мартин.

В последующие годы «Депортиво» регулярно брал медали чемпионата Испании и даже добрался до полуфинала ЛЧ в 2004-м. Однако в 2010-х результаты команды резко ухудшились, а в 2020-м она вовсе впервые за 40 лет вылетела в третий по силе дивизион страны.

Сезон-1999/00. «Лацио» — четвертьфинал

Годом ранее аналогичного достижения добился другой дебютант ЛЧ «Лацио». Правда назвать команду неопытной в плане еврокубковых баталий было нельзя. Римляне с Алессандро Нестой, Павлом Недведом, Роберто Манчини, Диего Симеоне и Марсело Саласом в 1999-м завоевали сразу два международных трофея — Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Причём в матче за последний подопечным Свена-Йорана Эрикссона удалось одолеть действующего обладателя ЛЧ «Манчестер Юнайтед».

В главном еврокубке «Лацио» тоже стартовал уверенно. На стадии первого группового этапа римляне набрали 14 очков из 18 возможных, опередив киевское «Динамо», «Байер» и «Марибор».

А победы над такими сильными коллективами как «Марсель» и «Милан» помогли римлянам занять первое место в своём квартете и во втором групповом этапе. Французов «Лацио» дома и вовсе разгромил — 5:1, а нынешний главный тренер команды Симоне Индзаги оформил покер. Решающей стала волевая победа в Лондоне (2:1) с голами Индзаги и Синиши Михайловича.

Остановить коллектив Эрикссона смог лишь будущий финалист турнира — «Валенсия» Эктора Купера. В Испании «Лацио» пропустил сразу пять мячей и ответил на них лишь двумя голами. Победы с минимальным счётом в Риме не хватило для того, чтобы продолжить борьбу за еврокубок. Зато спустя месяц «Лацио» впервые в истории выиграл Серию А.

Сезон-1997/98. «Байер» — четвертьфинал

В конце 90-х «Байер» был одной из самых сильных немецких команд. Леверкузенцы под руководством молодого тренера Кристофа Даума регулярно завоёвывали медали Бундеслиги, а в 1997-м дебютирвали в Лиге чемпионов.

Первый блин для них отнюдь не вышел комом. Без труда пройдя тбилисское «Динамо» в квалификационном раунде, «Байер» достойно выступил и на стадии группового этапа. Откровенно неудачной для коллектива Даума получилась лишь выездная игра с «Монако». Леверкузенцы пропустили четыре безответных мяча, в том числе дубль удалось оформить молодому Тьерри Анри.

Зато в матчах с уступающими в классе «Льерсом» и «Спортингом» немцы набрали 12 очков из 12 возможных и, заняв второе место в группе, пробился в четвертьфинал. А лучшим бомбардиром команды стал бразилец Эмерсон с четырьмя голами.

А вот «Реал» оказался для «Байера» слишком силён, хотя дома леверкузенцам удалось навязать сопернику борьбу. Мало того, на 18-й минуте Штефан Байнлих вывел хозяев вперёд. Но во втором тайме Кристиан Карамбё счёт сравнял. В Мадриде же немцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности на протяжении первой половины встречи, но после перерыва пропустили трижды.

Спустя четыре года команды встретились снова, на этот раз в финале ЛЧ, но и тогда сильнее оказался «Реал» — 2:1.

Сезон-1996/97. «Осер» — четвертьфинал

В свою очередь скромный «Осер» в середине 90-х был значимой силой во Франции. Команда, представляющая небольшой 40-тысячный город, в 1994-м и 1995-м дважды финишировала третьей в Лиге 1 и добралась до полуфинала Кубка УЕФА-1992/93.

А в 1996-м «Осер» вовсе сделал «золотой дубль» и пробился в Лигу чемпионов. В составе бургундцев в те годы выступали Лоран Блан, Тарибо Уэст и Эрик Кантона, но её главной звездой был тренер Ги Ру, который проработал с командой 40 лет и прошёл с ним путь от выступления в низших дивизионах до завоевания трофеев.

Да и в ЛЧ чемпион Франции выглядел достойно. Поражение от «Аякса» (0:1) в первом матче группового этапа не сказалось на настрое команды. В последующих двух играх с «Рейнджерс» и «Грасхоппером» команда набрала шесть очков, а Тома Деньё отличился трижды.

Во втором круге «Осер» уступил «Грасхопперу» (1:3), но с одинаковым счётом — 2:1 переиграл «Аякс» с «Рейнджерс» и занял первое место в группе.

В четвертьфинале у бургундцев появилась возможность поквитаться с дортмундской «Боруссией», которая за четыре года до того обыграла дружину в полуфинале Кубка УЕФА.

Сделать это не удалось. В Германии «Осер» потерпел поражение — 1:3. Гол Лямуши оставил гостям надежду на итоговый успех. Но мяч Лариса Риккена в Осере снял все вопросы относительно победителя противостояния.

В чемпионате Франции бургундцы в дальнейшем выше третьего места не поднимались, а в 2012-м вовсе вылетели в Лигу 2, в которой выступают до сих пор. Ги Ру покинул команду в 2000-м, но спустя сезон вернулся, чтобы проработать с ней ещё четыре года.