Гол Месси в падении и два пенальти за пять минут: как «Барселона» победила «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» на своём поле обыграла «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1. В первой половине тайма по голу на свой счёт записали Клеман Лангле и Лионель Месси, а в концовке точными ударами с пенальти обменялись Луис Суарес и Лоренцо Инсинье. При этом аргентинец мог оформить дубль, но его взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

«Барселона» одержала победу над «Наполи» со счётом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и продлила беспроигрышную серию на своём поле до 36 встреч. В следующем раунде подопечных Кике Сетьена будет ожидать серьёзное испытание в лице футболистов «Баварии».

В первом матче «Барселона» сенсационно сыграла вничью с «Наполи» и позволила оппоненту мечтать о сенсации. Благодаря голу на чужом поле подопечные Кике Сетьена имели небольшое преимущество, но положение неаполитанцев вряд ли можно было назвать безнадёжным. Ранее «Лион» уже продемонстрировал, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов есть место неожиданным результатам, что настраивало дружину Дженнаро Гаттузо на мажорный лад.

Кроме того, подспорьем для гостей стало отсутствие ряда лидеров средней линии «блауграны». Из-за дисквалификации ответную встречу пропускали Серхио Бускетс и Артуро Видаль, также места в заявке не нашлось Артуру. Ранее бразилец отказался возобновлять тренировочный процесс после отпуска и настаивал на разрыве соглашения из-за плохого отношения со стороны клуба. Видимо, под этим он подразумевал решение «Барселоны» использовать его как часть сделки по приобретению Миралема Пьянича.

Впоследствии Артур всё же вернулся в Испанию и, если верить Marca, сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, но не получил разрешения от «Барселоны» на посещение «Камп Ноу». При этом в окружении игрока уверяли, что тот намерен присутствовать на арене и воочию наблюдать за выступлением коллектива.

Кроме того, не играл Усман Дембеле. Француз недавно восстановился после травмы и вернулся в общую группу, но не попал даже в запас. В результате на скамейке оказалось семь представителей резервной команды сине-гранатовых.

«Наполи» же обошёлся без потерь среди лидеров и предстал на поле не только в сильнейшем составе, но и в отличном настроении. В отличие от оппонентов, неаполитанцы не остались без титулов на национальном уровне и завоевали Кубок Италии. Таким образом, Гаттузо открыл счёт трофеям в качестве тренера. При этом у «адзурри» могло быть ещё больше поводов для оптимизма, если бы УЕФА согласился перенести ответный матч из Каталонии. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе серьёзно рассматривалась возможность проведения игры на другом стадионе, но в итоге союз не стал отнимать у «Барселоны» преимущество своего поля.

Тем не менее на первых минутах гости смотрелись довольно впечатляюще. Уже в начале встречи Дрис Мертенс имел отличный шанс забить второй мяч в противостоянии с каталонцами, но не смог им воспользоваться. Бельгиец получил пас в штрафной и пробил с лёта, но угодил в штангу. Хозяева ответили спустя девять минут. Клеман Лангле оказался расторопнее всех при розыгрыше углового и стал автором 600-го гола «Барселоны» в Лиге чемпионов. В ходе борьбы француз довольно жёстко оттолкнул Диего Демме, но видеоассистенты не заметили нарушения правил. Для самого пятого номера этот гол стал вторым в турнире. До этого он забивал лишь московскому «Спартаку» во время выступления за «Севилью».

Неаполитанцы постарались вернуть себе контроль над игрой, а атаки партнёров поддерживал даже центральный защитник Калиду Кулибали, но всерьёз побеспокоить Марка-Андре Тер Штегена не получилось. Зато свой уровень мастерства продемонстрировал Месси. Аргентинец совершил сольный прорыв в штрафную оппонента, сохранил контроль над мячом и в падении пробил в дальний угол. Даже отчаянный прыжок Давида Оспины не спас гостей от второго пропущенного гола. Таким образом, Месси поразил ворота 35 команд в рамках Лиги чемпионов — больше, чем кто бы то ни было.

За последнюю треть тайма Лионель укрепился в качестве главного героя встречи. Сначала он чуть было не оформил дубль, но видеоассистенты определили игру рукой со стороны аргентинца. Перед перерывом он всё же помог «Барселоне» довести счёт до крупного. Месси воспользовался медлительностью Кулибали и заставил того нарушить правила в штрафной. После длительного обсуждения Джюнейт Чакыр всё же указал на точку, а Луис Суарес впервые отличился с пенальти в ЛЧ. Но уже в компенсированное время турок назначил пенальти в ворота хозяев за аналогичный фол на Мертенсе. Лоренцо Инсинье также не сплоховал.

Во втором тайме подопечные Гаттузо ожидаемо рванули вперёд, но опасность могли создать преимущественно со стандартов. На них свои лучшие качества демонстрировал Кулибали, легко продавливавший менее атлетичных Пике и Лангле. Инсинье также был очень активен и регулярно обострял игру при помощи как сольных прорывов, так и интересных передач, но поддержки практически не находил.

Гаттузо пытался освежить игру серией замен, но ни Маттео Политано, ни Ирвинг Лосано не могли застать врасплох защиту «Барселоны». Устроить жаркую концовку вполне мог появившийся на поле Аркадиуш Милик, но в дело вновь вмешались видеоассистенты. Поляк оторвался от защитников и пробил головой, но VAR зафиксировала положение «вне игры».