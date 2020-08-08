Гол Месси в ворота «Наполи» вывел «Барсу» в 1/4 финала ЛЧ

«Барселона» победила на «Камп Ноу» «Наполи» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

Все мячи были забиты в первом тайме.

У каталонцев голы провели Клеман Лангле ( десятая минута), Лионель Месси (23-я) и Луис Суарес (45 + 1).

У гостей также с 11-метрового отличился Лоренцо Инсинье на пятой добавленной к первому тайму минуте.

В первой встрече 25 февраля команды разошлись миром в Неаполе (1:1). Таким образом, «Барса» проходит в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» повторно разгромила «Челси» в 1/8 финала ЛЧ.