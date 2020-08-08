«Бавария» повторно разгромила «Челси» в 1/8 финала ЛЧ

«Бавария» разгромила «Челси» и во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

Дублем отметился Роберт Левандовски, который забил как минимум один мяч в седьмом матче турнира кряду. Ещё по голу добавили Иван Перишич и Корентен Толиссо. В составе лондонцев счёт размочил Тэмми Абрахам.

Первая встреча в феврале окончилась с результатом 3:0. Таким образом, «Бавария» уверенно выходит в четвертьфинал ЛЧ.

Ранее сообщалось, что игрок «Баварии» Томас Мюллер повторил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов для немецких футболистов.